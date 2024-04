Pietrarsa d’Amare: Rivivi la Storia Ferroviaria in un Viaggio Teatrale

© Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Scopri i segreti delle locomotive storiche e incontra i giganti del passato in una serata magica al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Domenica 28 aprile 2024, preparati a vivere una serata unica nel suggestivo Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, dove il passato ferroviario italiano prende vita in un evento esclusivo: “Pietrarsa d’Amare”. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di storia, teatro e ferrovie.

“Pietrarsa d’Amare” non è solo un evento, ma un vero e proprio viaggio attraverso l’epoca dorata delle ferrovie. Il museo, già noto per la sua imponente collezione e la storica importanza nel panorama ferroviario italiano, si trasforma in un palcoscenico itinerante. I visitatori avranno l’opportunità di camminare tra i locomotori che hanno fatto la storia e incontrare figure iconiche come George Stephenson, l’inventore della locomotiva, e i membri della famiglia reale dei Borbone, testimoni dell’espansione ferroviaria nel sud Italia.

Incontro con i Personaggi Storici

Ogni angolo del museo rivivrà storie del passato grazie agli attori che impersoneranno figure storiche come l’ingegnere Armand Bayard de la Vingtrie. Immagina di conversare con questi pionieri, scoprendo aneddoti e curiosità che hanno segnato l’era delle locomotive a vapore. Un’esperienza che promette di essere tanto educativa quanto affascinante.

Spettacoli e Orari

Le performance teatrali sono programmate per due orari distinti, alle 20:00 e alle 21:30, permettendo ai partecipanti di scegliere il momento più adatto per immergersi in questa atmosfera unica. Ogni spettacolo offre una prospettiva differente su storie e scenari che hanno plasmato il mondo ferroviario.

Il costo per partecipare a questa serata magica è di soli € 15,00 a persona, un piccolo prezzo per un’esperienza memorabile. È necessaria la prenotazione anticipata per assicurarsi un posto in questo viaggio indietro nel tempo. Non perdere l’opportunità di partecipare a “Pietrarsa d’Amare”, un evento che promette di lasciare un segno nel cuore dei visitatori.

Per ulteriori informazioni e per prenotare il tuo biglietto, contatta il numero 379 237 7322 o scrivi a info@mens-lab.it. Assicurati il tuo posto in questa avventura storica e teatrale, un evento che combina cultura, storia e divertimento in una serata indimenticabile.

Pietrarsa d’Amare: prezzi, orari e date

Quando: Domenica 28 aprile 2024

Domenica 28 aprile 2024 Orari: 20:00 e 21:30

20:00 e 21:30 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: € 15,00 a persona

€ 15,00 a persona Contatti e informazioni: Tel: 379 237 7322 / Email: info@mens-lab.it

