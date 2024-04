Giornata Internazionale del Jazz 2024: a Napoli concerto gratuito all’Archivio di Stato

© Napoli da Vivere

In occasione della Giornata Internazionale del Jazz, promossa dall’UNESCO in oltre 190 paesi del mondo, anche a Napoli si terrà un grande concerto gratuito all’Archivio di Stato con Gianluca Petrella in full band

Anche a Napoli il 30 aprile 2024 si celebra la Giornata Internazionale del Jazz 2024, ideata da Herbie Hancock nel 2011. Per l’occasione si terrà un grande concerto gratuito promosso dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, martedì 30 aprile alle ore 21 presso l’Archivio di Stato di Napoli, in Piazzetta del Grande Archivio, 5.

Protagonista dell’evento sarà il grande trombonista Gianluca Petrella che si esibirà in full band con il suo progetto Cosmic Renaissance, ispirato alla musica di Sun Ra, pianista compositore poeta e filosofo statunitense fra le figure più controverse del jazz moderno. L’ingresso sarà gratuito previa prenotazione obbligatoria, che sarà possibile effettuare dal 23 aprile alle ore 15.00 attraverso la piattaforma Eventbrite.

Giornata Internazionale del Jazz 2024 a Napoli

La Giornata Internazionale del Jazz viene promossa dall’UNESCO in oltre 190 paesi con la guida di Audrey Azoulay, Direttore Generale UNESCO, e del leggendario pianista e compositore jazz Herbie Hancock, che è ambasciatore UNESCO per il dialogo interculturale.

Una straordinaria occasione a Napoli per ascoltare dal vivo, e gratuitamente, Gianluca Petrella, il trombonista, che è tra i più riconosciuti musicisti italiani nel mondo. L’artista si è esibito sui palcoscenici ed ai festival più prestigiosi del mondo, da Montreal a Toronto, passando per Tokyo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Parigi, Londra, New Orleans e i suoi lavori sono pubblicati dalle prestigiose etichette ECM Records, Blue Note, !K7, Ninja Tune.

Petrella ha suonato con alcuni tra i più grandi musicisti al mondo non solo in ambito jazz e, dal 2017 fa parte della band di Lorenzo Cherubini alias Jovanotti. Martedì 30 aprile alle ore 21 gratis presso l’Archivio di Stato di Napoli per “La Giornata Internazionale del Jazz”

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.