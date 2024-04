Telethon Walk of Life Napoli: Corri per la Ricerca il 21 Aprile 2024

Ph Facebook Walk of Life, Fondazione Telethon

A Napoli torna la Telethon Walk of Life la corsa per aiutare a curare le malattie genetiche rare. Prevista una corsa di quasi 10 Km e una bella passeggiata di 3 Km per le famiglie anche con bambini. Un grande evento per sensibilizzare le persone verso la ricerca sulle malattie genetiche rare

Domenica 21 aprile 2024 si correrà per le strade di Napoli la XI edizione della Telethon Walk of Life di Napoli la grande maratona della vita organizzata da Telethon per raccogliere fondi destinati alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

La Walk of Life è un bell’evento che si tiene a Napoli da undici anni e, anche quest’anno, prevede due tipi di corsa: una corsa competitiva di quasi 10 Km e una bella passeggiata non competitiva di 3 Km dedicata alle famiglie anche con bambini.

L’iscrizione ad una delle due corse, di 15.00 € per la gara competitiva e di 10.00 € per la non competitiva, è un contributo a Telethon per le sue ricerche sulle malattie genetiche rare.

Le due corse per la XI edizione della Telethon Walk of Life e il Villaggio

La 11^ Telethon Walk of Life Napoli prevede la partenza dalla Rotonda Diaz alle ore 9.00 di domenica 21 aprile 2024 per la corsa competitiva di 9.9 km Fidal. Anche la passeggiata non competitiva di 3 km, dedicata alle famiglie e a tutti quei bambini che ogni giorno affrontano una patologia rara, partirà dalla Rotonda Diaz.

Già da sabato 20 aprile presso la Rotonda Diaz verrà allestito il Villaggio Telethon con varie attività e intrattenimento. Il ricavato dell’evento sosterrà i progetti di ricerca scientifica di Fondazione Telethon ETS. La Walk of Life di Napoli è da sempre una bella manifestazione che unisce lo sport alla solidarietà. La quota di iscrizione è di 15.00 € per la gara competitiva e 10.00 € per la non competitiva sono contributi per la ricerca e, con l’iscrizione, gli atleti hanno diritto al pacco gara comprensivo di gadget e T-shirt running.

Quando: Domenica 21 aprile 2024, partenza ore 9:00

Dove: Rotonda Diaz, Napoli

Biglietti: 15.00 € per la gara competitiva, 10.00 € per la non competitiva – Disponibile su sito ufficiale

