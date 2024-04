La Casina di re Lazzarone: spettacolo itinerante al tramonto alla Casina Vanvitelliana

Apertura straordinaria della Casina Vanvitelliana del Fusaro per uno spettacolo itinerante. “La casina del re Lazzarone” ci porterà alla corte di Re Ferdinando, tra divertimento e storia in uno dei luoghi più suggestivi dei Campi Flegrei costruito e frequentato dai Borbone

Si terrà sabato 20 aprile 2024, alle ore 18:00 e 19:30, uno spettacolo da non perdere organizzato da KARMA – Arte Cultura Teatro, in collaborazione con il Centro Ittico Campano presso la splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro.

L’occasione è per l’evento “Una notte in casina”, uno spettacolo itinerante dal titolo “La casina del re Lazzarone”. Sospesi sul meraviglioso Lago Fusaro, i partecipanti saranno accolti da Malogno, fidato amico di Re Ferdinando che, per l’occasione, si presenterà in versione lazzaro, in una tipica giornata di svago nella casina.

Ma i momenti di svago di Re Ferdinando saranno veramente pochi: oltre a Malogno, si ritroverà ad avere a che fare con alcuni personaggi che gli faranno visita…e la cosa sarà particolarmente stressante, dando vita a scene esilaranti e divertenti.

La casina del re Lazzarone, uno spettacolo nei luoghi dove i Borbone hanno vissuto

Tra storia e risate, La casina del re Lazzarone è uno spettacolo divertentissimo ambientato proprio dove i Borbone passavano le loro ore di svago. E il luogo, la storia, i fatti e i racconti ci faranno immergere in una giornata del 700 della Casina Vanvitelliana.

“La casina del re Lazzarone” è uno spettacolo scritto e diretto da Antonio Ruocco che parla della calorosa accoglienza avuta dal pubblico: “Sono 7 anni che portiamo in scena questo spettacolo, sempre apprezzato dal pubblico. La casina è un luogo di una bellezza rara e questo è uno dei punti di forza. L’altro è la particolarità dello spettacolo: gli attori hanno la possibilità di giocare tanto con la gente così da avere sempre cose nuove ed inaspettate ad ogni replica. Mi sono divertito a pensare a una giornata di svago del Re ed a cosa poteva accadere quando non tutto andava secondo i suoi piani.

L’organizzazione generale è a cura di Antonio Raia e tra le stanze della splendida Casina Vanvitelliana ci saranno dei bravissimi attori quali Ciro Pellegrino (Malogno), Ciro Scherma (Re Ferdinando), Angelo Iannace (Cantastorie e Giovannino il Pescatore), Diego Consiglio (Gennaro Salamanga e Mozart). Assistenti di scena: Angelo Imperatore e Pasquale Raia

La casina del re Lazzarone: prezzi, orari e date

Quando: sabato 20 aprile 2024, alle ore 18,00 e 19,30

sabato 20 aprile 2024, alle ore 18,00 e 19,30 Dove: Casina Vanvitelliana del Fusaro Piazza Gioacchino Rossini, 1 Bacoli (Napoli)

Casina Vanvitelliana del Fusaro Piazza Gioacchino Rossini, 1 Bacoli (Napoli) Prezzo biglietto: contributo di partecipazione 18,00 euro (compreso di biglietto d’ingresso alla Casina) – ridotto da 6 a 10 anni: 10,00 euro – gratuito 1-5 anni

contributo di partecipazione 18,00 euro (compreso di biglietto d’ingresso alla Casina) – ridotto da 6 a 10 anni: 10,00 euro – gratuito 1-5 anni Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria con un sms o whatsapp a Karma, Arte Cultura Teatro 342 7329719 – lo spettacolo dura 1.15 h

Prenotazione obbligatoria con un sms o whatsapp a Karma, Arte Cultura Teatro 342 7329719 – lo spettacolo dura 1.15 h Maggiori informazioni – La casina del re Lazzarone

