Tutto sul Comicon Napoli 2024: Poster, Ospiti, Biglietti e Date

Arriva a Napoli il Comicon 2024 dal 25 al 28 aprile 2024 sempre nella “storica” location della Mostra d’Oltremare di Napoli. Quattro giorni per quello che oramai è diventato uno dei più famosi festival della cultura pop e del fumetto in Italia e che nel 2023 si è, per la prima volta, sdoppiata con una “doppia” edizione che si è tenuta anche a Bergamo, capitale italiana della cultura insieme a Brescia. Tanto successo per questa nuova edizione che sarà ripetuta anche quest’anno, sempre a Bergamo dal 21 al 23 giugno 2024.

Per quanto riguarda Comicon di Napoli 2024 la nuova edizione vedrà la presenza del noto e apprezzati disegnatori nordamericani Mike Del Mundo che ha realizzato il poster ufficiale del Comicon 2024. Il disegnatore canadese, che ha ridefinito lo stile del fumetto Marvel negli ultimi anni, ha realizzato un disegno che vede protagonista un essere umano senza paura, del quale non vediamo il volto, nell’ambito di “domare il magma” simbolo della creatività. Mike Del Mundo sarà anche ospite del Comicon con una rassegna personale dedicata al suo mondo speciale, dal titolo “The Mundo of Mike. L’arte di Mike Del Mundo.”

Il Magister della edizione 2024 del Comicon di Napoli sarà Igort

Il magister della prossima edizione sarà Igort, uno dei fumettisti italiani più noti e influenti nell’intero panorama europeo nonché editore e regista. Igort prende il posto di Giorgio Cavazzano, vera leggenda del fumetto che è stato il Magister dell’edizione di Napoli e Bergamo 2023.

Per Igort anche una mostra con tavole originali, riproduzioni speciali e immagini inedite dal titolo “ Igort. Paesaggi della memoria” che ripercorre il mondo e i personaggi da lui creati: Hiro Oolong e il Giappone degli anni Quaranta, Fats Waller e gli Stati Uniti degli anni Trenta, Peppino Lo Cicero e la Napoli anni Settanta, Helios Darjeeling e l’India degli anni Cinquanta, il commissario Chang e la Hong Kong del 1938.

Al Comicon 2024 tra gli ospiti internazionali anche l’autore di giochi di ruolo Frank Mentzer e del game designer Yasumi Matsuno. A presto le altre novità per il Comicon Napoli con progetti in collaborazione con la Corea del Sud e la Cina” e ospiti come John Romita Jr., Glenn Fabry, e il maestro Sakimoto tutti per la prima volta in Italia.

Date: Dal 25 al 28 aprile 2024

Dal 25 al 28 aprile 2024 Orari: ingresso previsti: 10:00 – 19:00 – Ultimo ingresso ore 18:00

ingresso previsti: 10:00 – 19:00 – Ultimo ingresso ore 18:00 Luogo: Napoli – Mostra d’Oltremare

Napoli – Mostra d’Oltremare Prezzi biglietti: Intero € 16,00 + Prevendita € 1,50 – Ridotto € 12,00 + Prevendita € 1,50 – 6-11 anni – ABBONAMENTO SOLD OUT

