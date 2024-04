Riapre al Vomero il Teatro Sala Ferrari con la rassegna teatrale “Vomero Off”

Ci saranno Isa Danieli, Gea Martire, Rosaria De Cicco e tanti altri bravi artisti negli undici spettacoli della rassegna teatrale “Vomero Off” che riapre il Teatro Sala Ferrari di Napoli, all’Arenella.

Riapre il Teatro Sala Ferrari di Napoli, all’Arenella, con ben undici interessanti spettacoli nei quattro fine settimana del mese di aprile 2024. Nella sala di via Marino e Cotronei, vicino alla tangenziale Arenella dal 4 al 28 aprile 2024 ci saranno 11 spettacoli con Isa Danieli, Gea Martire, Rosaria De Cicco e tanti altri bravi artisti per la rassegna teatrale “Vomero Off” che riapre la “storica” Sala Ferrari di Napoli.

La rassegna “Vomero Off”, che vede la direzione artistica di Stefano Amatucci, sarà inaugurata il 5 aprile da Isa Danieli con “Raccontami. Una passeggiata Devota”, per un evento che va ad arricchire l’offerta culturale del Vomero, pieno di grandi teatri, ma senza uno spazio off, uno spazio alternativo rispetto al centro che ne è pieno. Alla Sala Ferrari non mancherà anche una rassegna per i più piccoli con “Vomero favolosa”, la rassegna teatrale dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni, curata dall’associazione culturale Jeu de Dames-Gioco di dame, in programma la domenica mattina sempre nel mese di aprile.

Vomero Off: il programma

Giovedì 4 aprile ore 20 – Presentazione del volume “Per un teatro della fragilità”, raccolta di tre opere di Francesco Silvestri (Controcanto, Gli occhi di Maddalena, Piume).

Venerdì 5 aprile ore 21 – Isa Danieli in “Raccontami. Una passeggiata devota

Sabato 6 aprile ore 21 – Giuseppe Gaudino in “Senzanome 23”

Domenica 7 aprile ore 20 – Daniela Ioia in Mamma mà

Venerdì 12 e sabato 13 aprile ore 21 – Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Cosimo Alberti in “Streghe da marciapiede

Domenica 14 aprile ore 20 – Lucianna De Falco in “Fu Lumena”

Venerdì 19 aprile ore 21 – Rosaria De Cicco con Anna Bocchino in “M’amma non m’amma”

Sabato 20 aprile ore 21 – Francesca Borriero in “Note”

Domenica 21 aprile ore 20 – Gea Martire in “Rumori di Fondo”

Venerdì 26 aprile ore 21 – Sergio Del Prete in “Sconosciuto in attesa di rinascita”

Sabato 27 aprile ore 21 – Piera Russo in “Respiro piano”

Domenica 28 aprile ore 20 – Alessandra Borgia in “Espiantati”

Vomero Favolosa: il programma per bambini

Domenica 7 aprile ore 10.30 – “Favòlia” di e con Alessandra Calabrese-Fisarmonica Giulio Fazio

Domenica 14 aprile ore 10.30 – “Chi per questi mari va…” di e con Flavia D’Aiello

Domenica 21 aprile ore 10.30 – “Il viaggio incantato” regia di Martina Di Leva

Domenica 28 aprile ore 10.30 – Selfina e Giustina di e con Valeria Frallicciardi – Alessandra Calabrese

Per informazioni e prenotazioni – pagina ufficiale facebook

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.