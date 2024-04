Anna Netrebko Celebra 30 Anni di Carriera in ‘La Gioconda’ al Teatro San Carlo di Napoli

Le più grandi stelle attuali della lirica tutte sulla stessa scena a Napoli per una edizione speciale de La Gioconda di Amilcare Ponchielli come Anna Netrebko, Anita Rachevelishvili, Jonas Kaufmann, Ludovic Tézier,. E poi il 7 aprile una recita straordinaria per il 30° anniversario del debutto sul palcoscenico di Anna Netrebko

Dal 07 al 16 aprile 2024 al Teatro di San Carlo di Napoli andrà in scena “La Gioconda” di Ponchielli con la regia di Romain Gilbert e con Pinchas Steinberg che dirigerà l’Orchestra del Teatro di San Carlo. La Gioconda è un melodramma in quattro atti di Amilcare Ponchielli su libretto di Tobia Gorrio (Arrigo Boito) tratto dal dramma ‘Angélo, tyran de Padoue’ di Victor Hugo.

Per quest’opera sul palco del San Carlo anche le più grandi stelle della lirica attuali come Anna Netrebko, Anita Rachevelishvili, Jonas Kaufmann, Ludovic Tézier, tutte sulla stessa scena: un’occasione da non perdere Napoli.

Vivi un’Esperienza Lirica Indimenticabile con ‘La Gioconda’ al Teatro San Carlo

Grande successo per la recita speciale del 7 aprile: le repliche fino al 16 aprile 2024

Domenica 7 aprile c’è stata una recita speciale in occasione del 30° anniversario del debutto sul palcoscenico di Anna Netrebko con nel cast le più grandi voci del panorama lirico internazionale. I prezzi per questa recita erano da 80 a 250 euro. Per le repliche dal 10 al 17 Aprile 2024 i prezzi saranno da 20 a 150 euro.

Maggiori informazioni su altre recite

