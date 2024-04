Salerno Jazz 2024: Una Notte con le Stelle del Jazz al Teatro Verdi

Una serata prestigiosa e speciale per premiare i musicisti di diverse categorie che si sono distinti nel panorama jazzistico italiano e internazionale. Sul palco sette grandi artisti del jazz di livello internazionale

Grande evento a Salerno domenica 7 aprile 2024, alle ore 21.00, per la seconda edizione di Salerno Jazz che vedrà sul palco sette grandi musicisti per una serata davvero speciale.

Sul palcoscenico del grande Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” saliranno infatti grandi del jazz come Maria Pia De Vito, Maurizio Gianmarco, Carla Marciano, Gabriele Mirabassi, Gianluca Petrella, Giovanni Tommaso e Cleveland Watkiss che saranno i premiati, ad Eleonora Strino a cui andrà il premio talento campano 2024.

Una serata veramente speciale sul palco del Teatro “Giuseppe Verdi” con i musicisti che si sono distinti per eccellenza e talento e che riceveranno l’importante riconoscimento. Presenti infatti Carla Marciano – sax; Cleveland Watkiss – voce; Eleonora Strino – chitarra (talento campano); Gabriele Mirabassi – clarinetto; Gianluca Petrella – trombone; Giovanni Tommaso – contrabbasso; Maria Pia De Vito – voce; Maurizio Gianmarco – sax.

Prenota il Tuo Posto per Salerno Jazz 2024: Una Serata All’insegna del Talento e dell’Eccellenza

Con biglietti a partire da soli 15€, avrai l'opportunità di immergerti in una serata di pura magia musicale, accompagnato dalle note dell'acclamata Salerno Jazz Orchestra.

Al Teatro Verdi una serata speciale che vede la direzione artistica del maestro Stefano Giuliano e che sarà condotta dal sassofonista Stefano Di Battista e dalla giornalista Concita De Luca: ai musicisti sarà consegnata una scultura in ceramica realizzata dall’artista Enzo Bianco.

L’evento ci permetterà anche di ascoltare la storica e amata Salerno Jazz Orchestra, diretta dal maestro Stefano Giuliano (fondatore nel 2007), che accompagnerà gli artisti che si esibiranno dopo la premiazione. La formazione della Salerno Jazz Orchestra conterà al suo interno componenti storici e new entry. Alle trombe: Antonio Baldino, Nicola Coppola, Mauro Seraponte, Antonio Scannapieco; ai tromboni: Raffaele Carotenuto, Enzo De Rosa, Luca Giustozzi, Christian Carola; ai sassofoni: Carlo Gravina, Giusi Di Giuseppe, Giuseppe Plaitano, Antonio Giordano, Andrea Santaniello; al piano: Marco De Gennaro; al contrabbasso: Aldo Vigorito; alla batteria: Gaetano Fasano.

Costo Biglietti per la partecipazione / Platea e Palchi primo ordine € 35 / Palchi secondo ordine €25 / Restanti Palchi €15 / + prevendita VivaTicket (link affiliato)

