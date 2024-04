Riscopri la Magia del Cabaret: Cafè Chantant Rebelle Torna al Sannazaro

Ph Facebook teatro sannazaro

Anche quest’anno ritorna al Teatro Sannazaro lo spettacolo di successo ideato da Lara Sansone che porta con se allegria e voglia di vivere, con musica, danza, canto e recitazione per far trascorrere delle ore di spensieratezza agli spettatori

Da venerdì 5 a domenica 21 aprile 2024 il Cafè chantant Rebelle di e con Lara Sansone sarà al teatro Sannazaro di Napoli. Una nuova versione di uno spettacolo che ha già riscosso tantissimo successo negli anni precedenti.

Un evento che nasce sul modello dello storico Cafè Chantant di inizio secolo e ne riprende l’anima, oggi diremmo il format riproponendolo in una forma nuova con attualità, satira, divertimento, leggerezza e musica. Uno spettacolo molto bello con un titolo antico per un evento modernissimo e contemporaneo che si arricchisce anno dopo anno di numeri diversi e spettacolari adatto ad un pubblico internazionale.

Prenota ora il tuo biglietto per il Cafè Chantant Rebelle al Teatro Sannazaro e immergiti in una serata magica dove la musica, la danza, il cabaret e la recitazione si fondono per regalarti momenti di pura felicità. Questo evento unico, ispirato ai cafè chantant di inizio secolo, offre un mix esplosivo di satira, attualità, e performance mozzafiato che ti lasceranno senza fiato. Grazie a un cast stellare guidato da Lara Sansone e supportato da artisti di calibro, ogni serata si trasforma in un’esperienza indimenticabile, ricca di sorprese e di emozioni.

Uno spettacolo che nasce sul modello dello storico Cafè Chantant ma in una forma nuova

Cafè chantant Rebelle è un grande spettacolo con una successione imprevedibile e mai uguale di performance di teatro, musica, danza e cabaret che avvolgerà completamente il Teatro di via Chiaia che diventerà ancora di più un luogo dell’arte e dell’anima.

Lo spettatore sarà totalmente al centro dell’azione scenica e diventerà protagonista consapevole ed inconsapevole di una grande festa del teatro. Un grande spettacolo, nato oltre venti anni or sono, che oramai da considerarsi un autentico format teatrale dove si reinventano e reiterano azioni sceniche antiche e modernissime allo stesso tempo.

Sul palco del Teatro Sannazaro in Café Chantant assieme a Lara Sansone ci saranno Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Tony Guido, Mario Andrisani, Antonio Marino e il balletto e l’orchestra del Cafè Chantant. Le scene sono di Francesca Mercurio e Michele Gigi, le musiche e la direzione d’orchestra di Ettore Gatta, i costumi di Romeo Gigli e Mariano Ranno, le coreografie di Alessandro Di Napoli.

Cafè Chantant Rebelle al Sannazaro: prezzi, orari e date

Quando: Da venerdì 5 a domenica 21 aprile 2024

Da venerdì 5 a domenica 21 aprile 2024 Dove: Teatro Sannazaro via Chiaia Napoli – 081.411723 | 081.418824

Teatro Sannazaro via Chiaia Napoli – 081.411723 | 081.418824 Prezzo biglietto: da 25 € + prevendite Con VivaTicket (link affiliato)

da 25 € + Contatti e informazioni: Teatro Sannazaro Napoli

