Concerti di Primavera a Napoli: rassegna gratuita di concerti a Chiaia

A Napoli “I Concerti di Primavera”, la rassegna musicale gratuita organizzata da anni dalla Chiesa Evangelica Luterana di Napoli a via Carlo Poerio a Chiaia

Fino al 17 aprile 2024 a Napoli la nuova edizione dei Concerti di Primavera, la bella rassegna organizzata dalla Chiesa Evangelica Luterana di Napoli che presenta da anni tanti concerti gratuiti presso la Chiesa di via Carlo Poerio a Chiaia.

La XXIV edizione dei Concerti di Primavera è una rassegna ad ingresso gratuito che viene organizzata con passione dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli nella chiesa in via Carlo Poerio. Una rassegna ideata da Luciana Renzetti, organizzatrice culturale che per anni ha caratterizzato la manifestazione con la sua verve innovativa, oggi curata dal marito il Dott. Riccardo Bachrach.

Sei appuntamenti da non perdere che si sono aperti il 13 marzo 2024 alle 20,30 con il concerto del chitarrista Edoardo Catemario, musicista raffinato, di origine napoletana, Catemario si divide tra una intensa attività concertistica internazionale e l’attività didattica che svolge alla Royal Academy di Londra, al Mozarteum e in molte Università. Da non perdere i prossimi.

I Concerti di Primavera – XXIV edizione – 2024

13 marzo – Edoardo Catemario – chitarra – Musiche di: J. S. Bach, H. W. Henze, E. Catemario, F. Sor, F. M. Torroba, D. Aguado

20 marzo – Stefano Mhanna – pianoforte / violino – Musiche di F. Liszt, J. S. Bach, F. Chopin, N. Paganini

27 marzo – Francesco Maria Navelli – pianoforte – Musiche di L. van Beethoven, S. Rachmaninov

03 aprile – Allievi di Ilie Ionescu Davide Levi – violoncello – Aldo Roberto Pessolano – pianoforte Musica di P. I. Tchaikovsky, Martina Tranzillo–violoncello – Aldo Roberto Pessolano–pianoforte Musica di J. Brahms, Alessandro De Feo – violino. Gabriele De Feo . pianoforte Musica di F. Schubert

10 aprile – Christian Sebastianutto – violino – Daniele Bonini – Pianoforte, Musiche di G. Fauré, C. Franck

17 aprile – Maria Gabriella Mariani – pianoforte , Musiche di F. Liszt, G. B. Mariani

I Concerti di Primavera – come partecipare

I concerti si terranno, nelle date indicate, Chiesa Evangelica Luterana di Napoli, via Carlo Poerio a Chiaia, Napoli

L’ingresso a tutti i concerti è gratuito

Maggiori informazioni –Chiesa Evangelica Luterana di Napoli

