Gaetano Carboni a Napoli: la mostra ‘Leggeri nell’aria’ al Parco Borbonico del Fusaro

Un’immersione nell’universo artistico di Gaetano Carboni attraverso 100 opere che raccontano un viaggio emotivo e simbolico, in esposizione al Parco Borbonico del Fusaro fino al 28 aprile 2024.

Il Parco Borbonico del Fusaro, luogo incantato di storia e cultura, apre le sue porte a un evento unico nel suo genere: la mostra antologica “Leggeri nell’aria” dedicata all’illustre pittore ascolano Gaetano Carboni. Curata dal rinomato critico d’arte prof. Pasquale Lettieri, docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli, questa esposizione offre al pubblico un viaggio attraverso un corpus di circa cento opere, dall’ultima metà del Novecento fino al 2015, anno della scomparsa dell’artista.

La mostra si svolge negli spazi della Casina Vanvitelliana e del Palazzo dell’Ostrichina, offrendo una panoramica completa sulla ricerca artistica di Carboni. Il percorso espositivo rappresenta un viaggio emotivo e contemplativo attraverso le varie fasi della vita dell’artista, dalle luci dell’alba alle ombre del crepuscolo, in un’incessante ricerca di sé tramite il fantastico e il paradossale.

L’evento, promosso dal CIC e dall’Archivio Gaetano Carboni con il patrocinio del comune di Bacoli, si configura come una tappa imperdibile per gli appassionati d’arte e non solo. La mostra sarà accessibile fino al 28 aprile 2024, con ingresso a 5 euro.

Le visite sono organizzate nei weekend, con orari pensati per accomodare sia i residenti che i visitatori di Bacoli.

“Leggeri nell’aria” – Mostra di Gaetano Carboni

Quando: Apertura al pubblico dal 28 marzo fino al 28 aprile 2024.

Apertura al pubblico dal 28 marzo fino al 28 aprile 2024. Orari: Venerdì pomeriggio dalle 17:00 alle 21:00, Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00.

Venerdì pomeriggio dalle 17:00 alle 21:00, Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00. Dove: Parco Borbonico del Fusaro, presso la Casina Vanvitelliana e il Palazzo dell’Ostrichina.

Parco Borbonico del Fusaro, presso la Casina Vanvitelliana e il Palazzo dell’Ostrichina. Prezzo biglietto: 5 euro.

5 euro. Contatti e informazioni: Pagina Facebook

