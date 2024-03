Musei aperti a Pasqua e Pasquetta 2024 a Napoli e in Campania

© Napoli da Vivere

Musei statali aperti al pubblico a Pasqua e nel Lunedì in Albis a Napoli e in Campania e molti dei musei e siti che ordinariamente restano chiusi di lunedì, effettueranno un’apertura straordinaria per consentire la visita nel giorno di Pasquetta recuperando in altro giorno il riposo settimanale.

Anche quest’anno in occasione delle festività di Pasqua e Lunedì in Albis, domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile 2024 i grandi musei e i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Campania saranno aperti al pubblico con i consueti orari e modalità di accesso. Inoltre, molti dei musei e siti che ordinariamente restano chiusi di lunedì, effettueranno un’apertura straordinaria per consentire la visita nel giorno di Pasquetta il 1° aprile, recuperando in altro giorno il riposo settimanale.

Tutti gli orari e i giorni di apertura e di chiusura settimanale sono disponibili nel prospetto allegato sul seguente link (scaricabile)

Vi segnaliamo di seguito i principali musei aperti ma vi invitiamo a consultare i link ufficiali per modalità, orari di apertura ed altre informazioni per le visite che troverete alla fine del post sia per il giorno di Pasqua che per il giorno di Pasquetta 2024. In alcuni casi alcuni siti organizzeranno anche eventi speciali.

Principali musei aperti a Pasqua e Pasquetta 2024 a Napoli e Provincia

Museo archeologico nazionale di Napoli – Napoli (NA)

Museo e Real Bosco di Capodimonte – Napoli (NA)

Palazzo Reale di Napoli – Napoli (NA)

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana – Napoli (NA)

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle carrozze – Napoli (NA)

Parco e Tomba di Virgilio – Napoli (NA)

Certosa e Museo di San Martino – Napoli (NA)

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli – Napoli (NA)

Grotta Azzurra – Anacapri (NA)

Villa Damecuta – Anacapri (NA)

Casa Rossa – Anacapri (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia – Bacoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia

Bacoli (NA)

Palazzo di Tiberio e Villa Jovis – Capri (NA)

Certosa di San Giacomo – Capri (NA)

Parco archeologico di Ercolano – Ercolano (NA)

Museo Storico Archeologico di Nola- Nola (NA)

Museo Archeologico Georges Vallet – Piano di Sorrento (NA)

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei – Pompei (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma – Pozzuoli (NA) Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli Pozzuoli (NA)

Principali musei aperti a Pasqua e Pasquetta 2024 in altre Provincie della Campania

Parco archeologico di Aeclanum – Mirabella Eclano (AV)

Area archeologica del Teatro romano di Benevento – Benevento (BN)

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino – Montesarchio (BN)

Museo Archeologico Nazionale dell’Antica “Allifae” – Alife (CE)

Reggia di Caserta – Caserta (CE)

Museo archeologico di Calatia – Maddaloni (CE)

Antiquarium e Teatro romano di Sessa Aurunca – Sessa Aurunca (CE)

Museo archeologico dell’Agro atellano – Succivo (CE)

Museo archeologico di Teanum Sidicinum – Teano (CE)

Area archeologica e il Museo di Paestum e Area archeologica di Velia (SA)

Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele – Eboli (SA)

Antiquarium e Area archeologica della Villa romana – Minori (SA)

Certosa di San Lorenzo – Padula (SA)

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico – Pontecagnano Faiano (SA)

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno – Sarno (SA)

