Concerto di Pasqua al Teatro di San Carlo a Napoli: Biglietti in Vendita Ora

Anche per questa Pasqua il Teatro San Carlo propone un grande evento, uno straordinario concerto sinfonico dell’Orchestra del Teatro di San Carlo che sarà diretta da Dan Ettinger

Uno straordinario Concerto Sinfonico si terrà a Napoli martedì 26 marzo 2024 presso il Teatro di San Carlo: il Concerto di Pasqua diretto da Dan Ettinger con l’Orchestra del Teatro di San Carlo e vedrà come Soprano Maria Agresta e tenore, Freddie De Tommaso.

In programma molte belle musiche di grandi artisti come Verdi, Puccini, Rossini, Mascagni, Saint-Saëns e Ponchielli. L’evento si terrà martedì 26 marzo 2024 alle ore 19 ed avrà una durata di 1 ora e 25 minuti, con intervallo.

Prenota il Tuo Posto per il Concerto di Pasqua al Teatro di San Carlo – Biglietti Disponibili!

Quest’anno, Pasqua si arricchisce di note musicali che incantano e trasportano in un viaggio emotivo senza precedenti. Il Teatro di San Carlo di Napoli, orgoglio della città e tra i più prestigiosi al mondo, apre le sue porte per un evento che promette di essere indimenticabile: il Concerto di Pasqua. Con la maestosa direzione di Dan Ettinger e le voci straordinarie di Maria Agresta e Freddie De Tommaso, questo concerto rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza senza tempo della musica sinfonica. Dal fascino delle arie di Verdi e Puccini all’emozione pura evocata da Rossini e Mascagni, ogni nota sarà un tuffo nel cuore della tradizione musicale classica. Non lasciarti sfuggire la possibilità di vivere un’esperienza unica: assicurati il tuo biglietto per una serata di grande musica al Teatro di San Carlo. La tua Pasqua a Napoli non potrebbe essere celebrata in modo più elevato.

Scegli il tuo posto oggi stesso e preparati a essere parte di un evento eccezionale.

🎟 Acquista i biglietti su VivaTicket (link affiliato)

Concerto di Pasqua Teatro di San Carlo: programma

Il programma dell’evento è il seguente:

Giuseppe Verdi, Ouverture da La forza del destino

Giuseppe Verdi, “Celeste Aida”, da Aida

Giacomo Puccini, “Si, mi chiamano Mimì”, da La bohème

Giacomo Puccini, “O soave fanciulla”, da La bohème

Camille Saint-Saëns, Bacchanale, da Samson et Dalila

Gioachino Rossini, Ouverture da Guglielmo Tell

Amilcare Ponchielli, “Cielo e mar!”, da La Gioconda

Giacomo Puccini, “Un bel dì, vedremo”, da Madama Butterfly

Georges Bizet, “La fleur que tu m’avais jetée”, da Carmen

Pietro Mascagni, Intermezzo da Cavalleria rusticana

Giacomo Puccini, “Vissi d’arte” da Tosca

Giacomo Puccini, “Mario! Mario! Mario!” “Son qui!” – “Mia gelosa!”, da Tosca

Sul palco del San Carlo l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Dan Ettinger.

Prezzi da 26 a 70 euro + prev. VivaTicket (link affiliato)

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo

