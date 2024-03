Al Teatro Mercadante di Napoli “Ciarlatani” con Silvio Orlando

Ph Guido Mencari

Sulle scene del Mercadante un lavoro di Pablo Remón, autore e regista madrileno, che presenta una storia che racconta il disagio di una generazione e la difficoltà di incarnare certi ruoli imposti dalla società, con una divertente parodia del mondo cinematografico e teatrale

Dal 19 al 28 marzo al Teatro Mercadante di Napoli arriva “Ciarlatani” di Pablo Remón, da Los Farsantes con Silvio Orlando e con Francesca Botti, Francesco Brandi, Blu Yoshimi per la regia di Pablo Remón.

Ciarlatani è uno spettacolo scritto e diretto da Pablo Remón che racconta il disagio di una generazione e la difficoltà di incarnare certi ruoli imposti dalla società: un lavoro vincitore del Premio Nacional de Literatura Drama´tica 2021.

Sul palco Silvio Orlando e Francesca Botti, Francesco Brandi, Blu Yoshimi che ci raccontano la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro. Anna Velasco e Diego Fontana. La prima è un’attrice la cui carriera è in fase di stallo l’altro è un regista di successo di film commerciali che si sta imbarcando in una grande produzione: una serie da girare in tutto il mondo, con star internazionali.

Ciarlatani un lavoro di Pablo Remón, autore e regista madrileno

Ciarlatani sono anche diverse opere in una: ognuno di questi racconti ha uno stile, un tono e una forma particolari. Il racconto di Anna ha uno stile eminentemente cinematografico, con un narratore che ci guida, e in cui sogno e realtà si confondono. La storia di Diego è un’opera teatrale più classica, rappresentata in spazi più realistici. E infine c’è, a mo’ di pausa o parentesi, un’autofiction in cui l’autore dell’opera a cui stiamo assistendo si difende dalle accuse di plagio.

Una commedia in cui solo quattro attori viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi: una satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo, ma anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione.

