Paestum Wine Fest: il grande salone del vino nella Città dei Templi

© Foto di Kym Ellis su Unsplash

Salone del vino a Paestum con oltre 800 cantine e 4000 etichette in degustazione. Presenti anche tantissimi ospiti, buyer nazionali e internazionali e operatori del settore Ho.Re.Ca.

Grande festa a Paestum dove le più importanti aziende vitivinicole d’Italia si ritroveranno dal 23 al 25 Marzo 2024, nei grandi spazi del NEXT- EX Tabacchificio a Paestum in Via Giuseppe Verdi per la 13° edizione di Paestum Wine Fest, il grande salone del vino del sud Italia. Una grande superficie espositiva di ben 8.500 metri quadrati coperti e 4.000 scoperti per il Paestum Wine Fest che ospiterà quest’anno oltre 800 cantine e 4000 etichette in degustazione con tantissime aziende, consorzi e gruppi d’acquisto e poi buyer nazionali e internazionali e operatori del settore Ho.Re.Ca.

Paestum Wine Fest si conferma di anno in anno il grande salone del Vino del Sud Italia che vuole anche promuovere la produzione di queste ricche e belle zone a livello nazionale e internazionale. Previste tante degustazioni di ottimi vini ma anche momenti formazione, degustazioni tecniche, presentazioni per l’enoturismo, master class, e tanto altro.

Nella Città dei Templi le più importanti aziende vitivinicole d’Italia

Al Paestum Wine Fest ci saranno dal 23 al 25 Marzo 2024, le più importanti aziende vitivinicole d’Italia proprio negli stessi luoghi dove gli antichi greci scoprirono nel clima mite e nella natura argillosa-calcarea del terreno le condizioni necessarie per una produzione di vino di grande qualità.

La grande location della tre giorni del Paestum Wine Fest è il NEXT l’ex Tabacchificio SAIM di Borgo Cafasso, uno dei più grandi complessi di archeologia industriale della Piana del Sele con i suoi 8 mila metri quadrati. Il Paestum Wine Fest sarà aperto con i seguenti orari

Sabato 23 Marzo – dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Domenica 24 Marzo – dalle ore 11.00 alle ore 18.00

Lunedì 25 Marzo – dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Per i visitatori l’ingresso è a pagamento

