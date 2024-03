Federico II Svelata: visite gratuite a musei e luoghi stupendi dell’Università Federico II di Napoli

Federico II Scampia

Anche l’Università Federico II di Napoli partecipa alla prima edizione della Giornata Nazionale delle Università con un programma ricco di iniziative, eventi, aree espositive e percorsi guidati, estesi a tutte le sedi dell’Università, compresi i bellissimi complessi monumentali che le ospitano.

Il 20 marzo 2024 aule, cortili, biblioteche, musei, orti botanici e laboratori dell’Università Federico II di Napoli saranno aperti gratuitamente al pubblico. Per tutta la giornata, in vari orari, ci saranno visite guidate su prenotazione, per conoscere i luoghi più belli dello storico Ateneo napoletano che quest’anno festeggia 800 anni dalla sua fondazione.

In ogni sede ci saranno visite guidate e varie iniziative che si potranno conoscere in dettaglio e prenotare sul sito creato per l’occasione Federico II Svelata. Ben trenta sedi in città e fuori città per conoscere i luoghi e la storia di questa antica istituzione.

Un programma ricco di iniziative, eventi, aree espositive e percorsi guidati, estesi a tutte le sedi dell’Università, compresi i complessi monumentali che le ospitano. Per l’occasione, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, fatte salve le sessioni di esami di profitto e di laurea.

La giornata si chiude con l’evento ‘La Federico II incontra la Città’, mercoledì 20 marzo, alle 18.30, nella suggestiva cornice del cinquecentesco Complesso Monumentale dei Santi Marcellino e Festo. Tutti gli eventi e le visite sono ad accesso libero con prenotazione.

Tutti gli eventi gratuiti alla Federico II

Tutti gli eventi si terranno il giorno 20 marzo 2024 e sono riportati sul sito ufficiale Federico II Svelata e sono gratuiti con prenotazione. Sul sito si potranno prenotare:

LE SCUOLE IN MOSTRA

Visite guidate e seminari divulgativi per mostrare le attività di ricerca e di formazione dell’Ateneo Federiciano (dalle ore 9:00 alle ore 16:00) presso le seguenti scuole dell’Università:

CENTRO STORICO /Architettura – Economia, Management e Istituzioni – Giurisprudenza – Scienze Economiche e Statistiche – Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – Matematica – Scienze Sociali – Scienze Politiche – Studi Umanistici – Veterinaria

FUORIGROTTA – Ingegneria – Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

ZONA OSPEDALIERA – Scuola di Medicina e Chirurgia

PORTICI – Agraria

SAN GIOVANNI A TEDUCCIO – Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati

I MUSEI IN MOSTRA

Visite guidate al Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche (mineralogico, zoologico, antropologico, di fisica e paleontologico) e all’Orto Botanico (dalle ore 11:00 alle ore 18:00)

L’ATENEO INCONTRA LA CITTÀ

Incontri e testimonianze sul ruolo dell’Università Federico II, (dalle ore 18:00 alle ore 21:00), culla di saperi scientifici, di sviluppo tecnologico, di un nuovo umanesimo. Testimonianze di ricercatori fridericiani. Con intermezzi musicali eseguiti dall’ensemble “Musica libera tutti”. Università degli Studi di Napoli Federico II – Complesso Monumentale dei Santi Marcellino e Festo Rampe San Marcellino n. 27, Napoli

Maggiori informazioni e prenotazioni – Federico II Svelata

