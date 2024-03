A Napoli il Pino Daniele Day con un nuovo album in edizione limitata “Sciò Live – 40th Anniversary Album”

Ph Fondazione Pino Daniele

Un evento commemorativo a Napoli per ricordare Pino Daniele e il 40° anniversario di “SCIÒ LIVE”, il primo album live della sua carriera con le registrazioni effettuate durante i concerti tra il 1982 e il 1984. In quella data disponibile una nuova versione completamente rimasterizzata

Il 19 marzo 2024, nel giorno del compleanno e dell’onomastico di Pino Daniele la Warner Music Italy, con la Fondazione Pino Daniele, ha organizzato a Napoli il Pino Daniele Day. Per il Pino Daniele Day ci sarà un evento a Napoli presso la sede del SUM – Stati Uniti Del Mondo, in via Depretis, 130, dove dal 2016 c’è l’installazione museale permanente “Pino Daniele Alive”.

Un pomeriggio con tanti eventi da non perdere:

Si inizia dalle ore 16.45 con Luca De Gennaro e Mixo, speaker di Radio Capital, in dialogo per ricordare Pino Daniele e la sua musica con interventi di artisti, produttori ed ospiti che racconteranno ricordi personali e aneddoti legati a Pino. Anche il pubblico presente in sala sarà invitato a condividere emozioni, ricordi e riflessioni.

Durate il talk previsti momenti live in versione unplugged realizzati da tre cantautrici: Alessandra Tumolillo, Greta Bragoni e Rosita Brucoli.

Il talk, a cui seguirà un aperitivo presso il Bar del SUM – Stati Uniti Del Mondo, è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link: www.fondazionepinodaniele.org/prenotazioni.

Dalle ore 19.00 alle ore 21.00, previa prenotazione al seguente link www.fondazionepinodaniele.org/prenotazioni, sarà possibile visitare "Pino Daniele Alive", l'installazione museale permanente situata al secondo piano del SUM – Stati Uniti Del Mondo, realizzata dalla Fondazione Pino Daniele Ets, ente non profit presieduta da Alessandro Daniele. La prenotazione dà accesso al Bar, collocato al piano terra del SUM – Stati Uniti Del Mondo, per un welcome drink.

Un nuovo album in edizione limitata “SCIÒ LIVE – 40th ANNIVERSARY ALBUM”

Dal 19 marzo sarà disponibile in digitale e dal 22 marzo in vinile in edizione limitata “SCIÒ LIVE – 40th ANNIVERSARY ALBUM”, contenente un doppio vinile nero con la versione rimasterizzata 2017 dell’album originale “SCIÒ LIVE” e un vinile 12” bianco con 4 bonus track inedite tratte da un concerto del 14 settembre 1984 a Roma.

Nel cofanetto un poster con foto inedite di Pino Daniele scattate dai suoi storici fotografi, Giovanni Canitano e Luciano Viti, e un ironico ed iconico sticker sagomato in puro stile “napoletano”. I brani sono stati completamente rimasterizzati per migliorarne il suono senza stravolgerne l’essenza e vengono proposti anche 4 brani live incisi più di 40 anni fa.

In occasione del Pino Daniele Day presso il SUM – Stati Uniti Del Mondo sarà possibile acquistare in anteprima il cofanetto limited edition di “SCIÒ LIVE – 40th ANNIVERSARY ALBUM” e le t-shirt Sciò. Il Pino Daniele Day è un’iniziativa promossa e organizzata da Warner Music Italy.-

