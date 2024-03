Passeggiata gratuita sul Fiume di Lava del Vesuvio (Sentiero n° 9) e visite gratuite all’Osservatorio Vesuviano

© Napoli da Vivere

Tre giornate per visitare la sede storica dell’Osservatorio Vesuviano a Ercolano e una camminata guidata nel Parco Nazionale del Vesuvio lungo il sentiero n. 9 “Il fiume di lava” del Parco Nazionale del Vesuvio

Dal 17 al 19 marzo 2024 in occasione del 80º anniversario dall’ultima eruzione del Vesuvio si terranno tre giornate di eventi speciali, per promuovere la conoscenza e l’esplorazione del celebre vulcano. In particolare dal 17 al 19 marzo sarà possibile visitare la sede storica dell’Osservatorio Vesuviano a Ercolano con proiezione di filmati e effettuare una camminata guidata nel Parco Nazionale del Vesuvio lungo il sentiero n. 9 “Il fiume di lava” del Parco Nazionale del Vesuvio.

Le visite al sentiero n. 9 nel Parco del Vesuvio

La visita lungo il sentiero n. 9 è un percorso affascinante che metterà in luce gli aspetti naturalistici dell’area, ma anche il rischio vulcanico. Saranno evidenziati sia il costante monitoraggio da parte dell’Osservatorio vesuviano dell’Ingv che la risposta del sistema della Protezione civile in caso di previsione di una possibile ripresa di attività eruttiva. L’intero percorso di visita dura circa due ore ed è organizzato per gruppi di 50 persone.

In particolare, la giornata del 17 marzo è aperta a tutti mentre le giornate del 18 e del 19 marzo sono dedicate alle ultime classi delle scuole secondarie di primo grado della zona rossa, definita dal Piano nazionale Vesuvio per il rischio vulcanico.

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail museo.ov@ingv.it all’Osservatorio seguendo le istruzioni indicate.

