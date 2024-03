Concerto di Pasqua della Nuova Orchestra Scarlatti gratis nel Duomo di Napoli

© Napoli da Vivere

Nel Duomo di Napoli uno straordinario concerto gratuito con musiche di Vivaldi di Lejla Agolli e l’imperdibile Stabat Mater di Pergolesi. Un evento che quest’anno mescola antico e moderno, tradizione e attualità in un gioco di suggestive risonanze

Si terrà domenica 17 marzo 2024 alle ore 20.00 l’atteso Concerto di Pasqua della Nuova Orchestra Scarlatti nel Duomo di Napoli. Un evento che sarà a ingresso libero che è promosso e sostenuto dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Nel Duomo di Napoli un bellissimo concerto con un programma che quest’anno mescola antico e moderno, tradizione e attualità in un gioco di suggestive risonanze: un appuntamento gratuito che sarà ricco di emozioni e per tutti, cittadini e visitatori.

In programma musiche di Vivaldi di Lejla Agolli e l’imperdibile Stabat Mater di Pergolesi

In programma la bella e breve Sinfonia al Santo Sepolcro di Antonio Vivaldi, che apre il concerto cui seguirà In memoriam, un brano composto nel 1999 dalla compositrice albanese Lejla Agolli, un accorato pianto di una madre di guerra che la Nuova Orchestra Scarlatti ha eseguito in prima assoluta presso la Sala Nervi del Vaticano, in occasione del Giubileo del 2000. Chiude il concerto uno dei grandi capolavori musicali della religiosità partenopea: lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi per soprano, contralto e archi concepito quasi in punto di morte dal compositore partenopeo.

A dirigere la Nuova Orchestra Scarlatti un giovane talento in ascesa, Giuseppe Galiano. Solista in In memoriam della Agolli sarà il clarinettista Gaetano Russo (fondatore e direttore artistico della N.O.S.) e nello Stabat di Pergolesi due belle voci napoletane: il giovane mezzosoprano Tonia Langella, e, presenza d’eccezione, Maria Grazia Schiavo uno dei più interessanti soprani sulla scena internazionale.

Programma della serata – Nuova Orchestra Scarlatti

A. Vivaldi Sinfonia per archi in si minore ‘Al Santo Sepolcro’

L. Agolli In memoriam per clarinetto e orchestra

G. B. Pergolesi Stabat Mater per soprano, contralto e archi

Clarinetto Gaetano Russo, mezzosoprano Tonia Langella soprano Maria Grazia Schiavo – Nuova Orchestra Scarlatti direttore Giuseppe Galiano – Duomo di Napoli domenica 17 marzo 2024 alle ore 20.00 – ingresso libero

