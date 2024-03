Al Teatro San Carlo di Napoli la “Norma” di Vincenzo Bellini

ph Facebook Teatro San Carlo

Una grande opera scritta da Bellini nel 1831, che non ebbe successo alla prima rappresentazione ma che poi divenne, ben presto, l’opera più popolare tra le dieci composte dal grande compositore

Dal 12 al 20 marzo 2024 al Teatro di San Carlo ci sarà la Norma di Vincenzo Bellini, una straordinaria tragedia lirica in due atti su libretto di Felice Romani tratta dalla tragedia Norma ou L’infanticide di Alexandre Soumet.

Sul palco del lirico napoletano Anna Pirozzi nel ruolo di Norma e poi altri grandi interpreti quali Ekaterina Gubanova Adalgisa, Freddie De Tommaso Pollione, Alexander Tsymbalyuk Oroveso Veronica Marini Clotilde e Giorgi Guliashvili Flavio. La regia è di Justin Way.



Norma al Teatro San Carlo: un’opera immortale da non perdere

Dal 12 al 20 marzo 2024, il Teatro San Carlo di Napoli ospita Norma, la celebre opera di Vincenzo Bellini. Un’occasione imperdibile per vivere a teatro un capolavoro della musica lirica italiana.

Un'opera senza tempo: Norma è un'opera immortale che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua musica appassionata e la sua storia drammatica.

Un cast stellare: Anna Pirozzi, Freddie De Tommaso e Ekaterina Gubanova interpretano i ruoli principali con grande maestria.

Un allestimento di grande valore: La regia di Justin Way, le scene di Charles Edwards e i costumi di Sue Willmington creano un'atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Un'esperienza unica: Vedere Norma al Teatro San Carlo è un'esperienza che rimarrà impressa nella vostra memoria.

Prezzi da 20 a 150 euro.

La Norma, tragedia lirica in due atti di Vincenzo Bellini

Ambientata durante una guerra in realtà l’opera Norma di Vincenzo Bellini parla d’amore, un amore tragico che vede protagonisti la sacerdotessa Norma, il Proconsole Pollione e la giovane novizia del Tempio d’Irminsul Adalgisa, interpretati rispettivamente da Anna Pirozzi, Freddie De Tommaso e Ekaterina Gubanova.

Un’opera scritta in quattro mesi, dall’inizio di settembre alla fine di novembre del 1831, che non ebbe successo alla prima rappresentazione ma che poi divenne, ben presto, l’opera più popolare tra le dieci composte da Bellini. Al Teatro San Carlo di Napoli la “Norma di Bellini “ andrà in scena dal 12 marzo al 20 marzo 2024 con la regia di Justin Way, scene di Charles Edwards e costumi di Sue Willmington e a dirigere Coro e Orchestra del Teatro San Carlo, il Maestro Lorenzo Passerini.

L'opera dura 3 ore circa, con intervallo – Prezzi da 20 a 150 euro – Maggiori informazioni Teatro di San Carlo

