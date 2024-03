Le cinque rose di Jennifer al Teatro Sannazaro di Napoli con la regia di Geppy Gleijeses

Ph Facebook Teatro Sannazaro

Sarà al Teatro Sannazaro di Napoli la grande opera teatrale, scritta sia in napoletano che in italiano, da Annibale Ruccello e che fu rappresentata per la prima volta nel 1980. L’opera d’esordio di Ruccello che al Sannazaro vedremo con la regia di Geppy Gleijeses

Da venerdì 8 marzo a domenica 17 marzo 2024 al teatro Sannazaro di Napoli andrà in scena “Le cinque rose di Jennifer” di Annibale Ruccello con Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses per la regia di Geppy Gleijeses.

“Le cinque rose di Jennifer” è uno dei testi più importanti del napoletano Annibale Ruccello e che, nel 1980 fece scoprire al grande pubblico il drammaturgo.

Le Cinque Rose di Jennifer: Teatro Sannazaro, Napoli – Acquista ora i tuoi biglietti!

Dal 8 al 17 marzo 2024, il Teatro Sannazaro di Napoli ospita Le Cinque Rose di Jennifer, l’opera cult di Annibale Ruccello, con la regia e l’interpretazione di Geppy Gleijeses. Un dramma poetico che racconta la Napoli degli anni ’80 attraverso le vite di Jennifer e Anna, due travestiti in attesa di una telefonata che potrebbe cambiare il loro destino. Un’occasione imperdibile per vivere a teatro un’opera che ha fatto la storia del teatro napoletano.

🎟 Acquista i biglietti su VivaTicket (link affiliato)

Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello

Il dramma scritto da Ruccello ci narra di Jennifer, un travestito romantico che abita in una zona popolare della Napoli degli anni ‘80. Jennifer sta sempre chiuso in casa per aspettare la telefonata di Franco, l’ingegnere di Genova di cui è innamorato, e gli dedica continuamente alla radio il brano “Se perdo te” di Patty Pravo mentre in radio trasmettono frequenti aggiornamenti sul serial killer che in quelle ore uccide i travestiti del quartiere.

Ma il telefono di Jennifer, per un disguido, sembra intercettare tutte le chiamate del quartiere e non si capisce se e quando Franco chiama. E per questo motivo a casa sua arriva “Anna”, un altro travestito che vive nella zona che ha messo un annuncio sul giornale e va da Jennifer ad aspettare le chiamate. E così inizia il dialogo tra le due che parlano un po’ di loro, Jennifer della sua famiglia e di Franco, mentre Anna delle disgrazie che ha avuto nella sua vita e della sua gattina, Rosinella. Finchè…

Le Cinque Rose di Jennifer: prezzi, orari e date

Quando : Dall’8 al 17 marzo 2024

: Dall’8 al 17 marzo 2024 Dove: Teatro Sannazaro via Chiaia 157

Teatro Sannazaro via Chiaia 157 Prezzo biglietto: da 20 a 30 euro online su VivaTicket (link affiliato)

da 20 a 30 euro online su (link affiliato) Contatti e informazioni: Teatro Sannazaro 081.411723 | 081.418824 Le Cinque Rose di Jennifer

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

L'articolo presenta link affiliati a VivaTicket per la vendita dei biglietti