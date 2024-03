Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ‘Mandala: Sviluppare Creatività’

Terzo appuntamento per il ciclo di laboratori “Mandala: incontri sul benessere e sulla creatività” al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Il 15 marzo 2024, dalle 18:30 alle 21:00, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa diventerà lo scenario di un evento imperdibile dedicato al benessere personale e alla creatività: “Mandala: Sviluppare Creatività”. Questo incontro fa parte del ciclo di incontri chiamati i “Cinque Passi”, progettati per esplorare e migliorare diverse sfaccettature dell’io, dalla gestione dell’ansia e delle paure fino alla valorizzazione della propria creatività e saggezza.

Un Viaggio alla Scoperta del Sé

I mandala, simboli antichi di equilibrio e integrazione, fanno da guida in questo viaggio alla scoperta delle nostre parti più intime e profonde. I Mandala, infatti, possono essere un alleato per sviluppare la creatività e aiutano ad esprimere l’unicità della persona, a generare valore e condivisione, ad attrarre le giuste energie e non solo. L’evento, infatti, mira a favorire un collegamento profondo con il nostro sé più autentico promuovendo l’essere ciò che realmente siamo.

Sotto la guida esperta di Luisa Palumbo, Counselor Professionista e Formatore con una vasta esperienza e una serie di perfezionamenti alle spalle, i partecipanti saranno condotti attraverso tecniche di coping e metodi innovativi volti a stimolare la consapevolezza personale e a migliorare le dinamiche relazionali e interpersonali. Il lavoro su autostima, creatività e atteggiamento positivo saranno al centro di questo incontro, fornendo strumenti concreti per un effettivo cambiamento personale.

La quota di partecipazione é di € 25,00 e comprende anche un momento di convivialità con tisane, thè, biscotti e dolcetti vegani di vari gusti. Per prendere parte agli incontri è necessaria la prenotazione che può essere effettuata tramite Whatsapp al numero 3356422368.

Mandala, Sviluppare Creatività: maggiori informazioni

