Gli Harlem Globetrotters arrivano a Napoli con il loro show tra Basket ed Acrobazie

Grande spettacolo di basket a Napoli con il ritorno della leggendaria squadra degli Harlem Globetrotters che sarà in città con il suo grande show a metà marzo per il world tour 2024

Momento felice per il basket a Napoli: giovedì 14 marzo 2024 la favolosa squadra degli Harlem Globetrotters sarà a Napoli al Fruit Village Arena PalaBarbuto di Viale Giochi del Mediterraneo per uno show che non dimenticheremo mai.

Dopo il grande successo della squadra di basket del Gevi Napoli che ha appena conquistato la coppa Italia in città arriva la leggendaria squadra degli Harlem Globetrotters, la squadra di pallacanestro più famosa di tutti i tempi che torna a Napoli e in Italia con un nuovo show sempre più divertente, sempre più coinvolgente, sempre più entusiasmante.

Non perderti l'occasione di assistere allo spettacolo unico degli Harlem Globetrotters, direttamente al Fruit Village Arena PalaBarbuto di Napoli il 14 marzo 2024. Preparati a un'esperienza indimenticabile con la squadra di basket più amata al mondo. I Globetrotters portano a Napoli il loro tour mondiale 2024, promettendo una serata di puro divertimento con acrobazie mozzafiato, tiri impossibili e tanto umorismo. Da oltre un secolo, questa squadra leggendaria incanta grandi e piccini in tutto il mondo, diventando un vero e proprio simbolo di gioia e sportività. Approfitta del MAGIC PASS per un'esperienza esclusiva sul parquet prima dello show e diventa parte della magia.

Il world tour 2024 Harlem Globetrotters

Il world tour 2024 è un grande spettacolo con partite di esibizione dedicate innanzitutto alle famiglie, dai più piccoli ai più grandi, dove canestri impossibili e schiacciate acrobatiche saranno accompagnati da gag comiche, risate e tanto divertimento.

Fondati nel 1926, gli Harlem Globetrotters sono una delle squadre di pallacanestro più famose di tutti i tempi. Fin dal 1950 la loro missione è stata quella di far conoscere questo fantastico sport in tutto il mondo e da allora si sono esibiti in oltre 120 nazioni, intrattenendo più di 150 milioni di tifosi.

Negli anni la squadra degli Harlem ha visto passare tanti grandi campioni della Nba ricevendo nel 2002 il massimo riconoscimento della pallacanestro internazionale entrando a far parte del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Le partite degli Harlem Globetrotters sono un grande momento di gioia e sorrisi per gli spettatori e gli Harlem si esibiscono anche in ospedali, nelle scuole e in mezzo alla gente bisognosa.

Il Magic Pass per “giocare” sul parquet, con gli Harlem

Disponibile anche un MAGIC PASS per scoprire la magia e il divertimento di diventare almeno una volta nella vita, un Harlem Globetrotter. E’ un evento pre-game che trasformerà il pubblico nel vero protagonista della serata.

Con uno speciale tagliando ragazzi e famiglie avranno modo, prima dello spettacolo, di trascorrere 30 minuti insieme ai giocatori direttamente sul parquet, fare con loro tiri a canestro e magie con la palla, ricevere autografi e scattare insieme foto e selfie. Un grande show da non perdere anche a Napoli giovedì 14 marzo 2024 alle 20:30 al Fruit Village Arena PalaBarbuto di Viale Giochi del Mediterraneo

