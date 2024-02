Il Piccolo Principe: al Palapartenope di Napoli arriva lo spettacolo dei record

Ph www.ilpiccoloprincipe.show

Arriva finalmente a Napoli il “Piccolo Principe, lo spettacolo dei record, la storia più letta e amata di tutti i tempi, che ha raggiunto ben 60.000 presenze nelle rappresentazioni del 2023. Dal 1 febbraio è di nuovo sulle scene ed ora arriva a Napoli al Teatro Palapartenope

A Napoli al Teatro Palapartenope di Fuorigrotta da venerdì 1 a domenica 3 marzo 2024 arriva “Il Piccolo Principe” il grande spettacolo prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese che ha avuto un grande successo per la tournée 2023 con oltre 60mila spettatori.

In uno scritto Antoine de Saint-Exupéry dice del suo iconico “Il Piccolo Principe” “Tutti gli adulti sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano”. E l’occasione per ricordarselo ci sarà con lo spettacolo diretto da Stefano Genovese tratto dall’omonimo libro che arriva, finalmente a Napoli, nella nuova tournée 2024 al Teatro Palapartenope.

La bella storia del “Il piccolo principe”

Pubblicato nei terribili anni attorno al 1943, “Il piccolo principe” è un racconto senza tempo, una grande storia amata da anni da generazioni di grandi e piccini. “Il piccolo principe” è il libro più tradotto dopo la Bibbia, in oltre 500 lingue e dialetti, ed ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo di cui 19 milioni solo in Italia ed è anche considerato uno dei migliori libri del XX secolo.

Ed ora la bella e commuovente storia de “Il piccolo principe” arriva a finalmente Napoli con un acclamatissimo spettacolo diretto da Stefano Genovese, un grande show firmato Razmataz Live, che vede sui palchi di tutta Italia un grande cast creativo e tecnico di prim’ordine che merita di essere citato tutto.

Per questa edizione ci sarà la regia di Stefano Genovese e poi Carmelo Giammello (Scene), Paolo Silvestri (Direzione e arrangiamenti musicali), Guido Fiorato (Costumi) e Giovanni Pinna (Disegno luci). Mentre sul palco incanteranno gli spettatori Alessandro Stefanelli/Gabriele Tonti (Principe, Davide Paciolla (Aviatore), Claudia Portale (Rosa), Matteo Prosperi (Re/Prim’attore/Geografo), Giulio Lanfranco (Uomo d’affari/Ubriacone), Vittorio Catelli (Lampionaio), Ludovico Cinalli (Volpe).

Il Piccolo Principe – Maggiori informazioni

Dal 1 al 3 marzo 2024 al Teatro Palapartenope di Napoli – prezzi da € 29.00/€ 39.00 / € 49.00

