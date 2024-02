NapoliVinile 2024: Mostra Mercato del Disco gratis all’Edenlandia Napoli

Foto di Víctor Martín su Unsplash

Ritorna, sempre ad ingresso gratuito, NapoliVinile un appuntamento assolutamente imperdibile per gli appassionati di collezionismo, vinile e della buona musica nel grande parco di Edenlandia a Napoli

Ritorna a Napoli per la seconda edizione NapoliVinile la Mostra Mercato del Disco, cd e vinile nuovo, usato e da collezione che si terrà nei giorni Venerdì 1, Sabato 2 e Domenica 3 Marzo 2024 sempre presso il grande parco di Edenlandia.

Un appuntamento ad ingresso gratuito da non perdere per i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica e che potranno godersi tre giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.3 giorni di mostra mercato del disco per curiosare tra le diverse proposte di Espositori provenienti da tutta Italia, attentamente selezionate dagli organizzatori.

Presenti tanti espositori specializzati in tutti i generi musicali per una full immersion tra i vinili a 33, 45, i MIX, i CD e i DVD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Non mancheranno anche stampe musicali, poster, custodie dedicate, e si potrà anche acquistare, scambiare e vendere i propri dischi.

NAPOLIVINILE sarà aperta al pubblico Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 22:00 mentre Sabato e Domenica gli orari saranno dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00. Nella zona ci sono ampi parcheggi.

L’ingresso è gratuito. Maggiori informazioni – NapolVinile 2024

