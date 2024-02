Noa e il Solis String Quartet in concerto al Trianon Viviani con ospite Valentina Stella

Concerto bellissimo al Teatro Trianon di Napoli, uno spettacolo da non perdere con la bella voce di Noa e le stupende musiche degli archi dei Solis String Quartet. Ospite speciale della serata Valentina Stella, la straordinaria interprete di classici napoletani. Da non perdere

Venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 21, un concerto straordinario di Noa, una vera star internazionale, che ritorna a Napoli sul palco del Teatro Trianon Viviani, assieme a Gil Dor e il Solis string quartet, l’affermato quartetto d’archi campano, con il suo bellissimo suo repertorio. Ospite speciale della serata Valentina Stella, la straordinaria interprete di classici napoletani.

Un concerto unico di Noa a Napoli dove non mancherà un suo omaggio alla canzone partenopea che viene sempre interpretata dalla grande artista che in 30 anni di attività ha attraversato stili e argomenti, sempre in perfetta armonia tra di loro. Tanta bellissima musica in un concerto dalle forti passioni e grandi emozioni.

Sul palco Noa, Gil Dor, chitarra e Solis string quartet: Vincenzo Di Donna, violino | Luigi De Maio, violino | Gerardo Morrone, viola | Antonio Di Francia, violoncello, arrangiamenti. Ospite speciale Valentina Stella

Una grande artista internazionale Noa

Achinoam Nini Barak in arte NOA è senza dubbio una vera regina della musica, una cantante Israeliana con la cittadinanza italiana più volte premiata per il suo impegno per la pace.

Nel 1997, venne scelta da Roberto Benigni per interpretare Beautiful That Way, tema principale della colonna sonora del suo film La vita è bella, scritta da Nicola Piovani film che vinse 3 premi Oscar tra cui uno per la bella musica.

