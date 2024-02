San Valentino di sera nel Planetario a Città della Scienza: aperitivo, musica e osservazione delle stelle

Una speciale apertura serale del Planetario a Città della Scienza con anche lounge music e aperitivo, spettacolo di sonorizzazione astronomica e osservazione diretta ai telescopi di stelle.

Mercoledì 14 febbraio 2024, giorno di San Valentino, a Napoli ci sarà un’apertura speciale serale del Planetario di Città della Scienza per l’evento “Appuntamento in Via Lattea” che si terrà su due fasce orarie: 19:00 – 22:00 oppure 20:30 – 23:30.

Una serata romantica per scoprire che l’Amore è alla base dei miti che raccontano la storia di molte costellazioni. Spettacolari nebulose, pianeti e fenomeni particolari dell’Universo saranno visibili grazie alle ultime immagini da brivido provenienti dal telescopio spaziale James Webb.

Serata speciale per San Valentino al Planetario di Città della Scienza

La serata, organizzata in collaborazione con Passione astronomia e con il supporto di Euroavia, prevede tre momenti:

all’interno del Museo Corporea, lounge music e aperitivo offerto da Diego Vitagliano con una selezione di birre e assaggi della sua famosa pizza croccante;

con una selezione di birre e assaggi della sua famosa pizza croccante; l’esperienza immersiva in Planetario, con spettacolo di sonorizzazione astronomica del duo Tassisti Interstellari, in cui gli artisti Ruben Iardino e Antonio Maiuri stenderanno un tappeto sonoro con steel guitar, drum machine, Kalimba e loop station per chitarra e voci;

del duo Tassisti Interstellari, in cui gli artisti Ruben Iardino e Antonio Maiuri stenderanno un tappeto sonoro con steel guitar, drum machine, Kalimba e loop station per chitarra e voci; infine l’osservazione diretta ai telescopi di stelle e di altri corpi celesti con gli esperti di Passione Astronomia.

“Appuntamento in Via Lattea” a Città della Scienza

L’evento sarà organizzato su due fasce orarie: 19:00 – 22:00 oppure 20:30 – 23:30.

I visitatori potranno scegliere la fascia oraria in fase di acquisto del biglietto online, oppure presso la biglietteria del museo fino ad un giorno prima dell’evento. Ingresso solo con prevendita e posti limitati. Il costo del biglietto è di 20€ a persona, incluso l’aperitivo.

Maggiori informazioni – “Appuntamento in Via Lattea”

