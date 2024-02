Grande Festa di Carnevale a Napoli a Città della Scienza

© Napoli da Vivere

Ritorna la Grande giornata per la Festa di Carnevale che si terrà a Città della Scienza a Napoli con un ricco programma a tema con tanto divertimento, laboratori per bambini e per tutte le età e mostre, dimostrazioni e tanto altro

Una giornata intera a Città della Scienza a Napoli domenica 11 febbraio 2024 per celebrare il Carnevale in maniera originale ed educativa con una giornata di festa e piena di eventi per piccoli e grandi.

Pronto un programma di entusiasmanti laboratori e attività tematiche legate al mondo animale e in particolare, anticipando il Darwin Day, al mimetismo e all’evoluzione. Una giornata di festa con tanti eventi da non perdere in un’atmosfera festosa e creativa con tanti laboratori creativi e interattivi, science show, sfilate e “strane” chiacchierate in maschera”.

Domenica 11 febbraio per il Carnevale a Città della Scienza non mancheranno esperimenti colorati, giochi educativi e dimostrazioni scientifiche ma anche animazione con palloncini e bolle di sapone, a cura della Casper Animation, che renderanno l’apprendimento divertente e coinvolgente.

Carnevale 2024 a Città della Scienza, il programma

Di seguito la sintesi di tutti gli eventi previsti. Sul sito ufficiale troverete il programma di dettaglio.

Esibizione itinerante della Fanfara dei Carabinieri – Ore: 12.00- 12.30

I cani del Servizio Cinofilo dell’Arma dei Carabinieri – orari da definire

Presentazione delle specie protette del CITES – orari da definire

Corner FacePainting- Ore: a ciclo continuo

Viaggio nel tempo: creiamo le “Pitture Rupestri” – Ore: a ciclo continuo

EcoCrea: l’ecosistema perfetto – Target: dai 7 ai 10 anni – Ore: a ciclo continuo

Maestri di mimetismo – Target: dai 3 ai 6 anni – Ore: a ciclo continuo

La sfilata delle maschere mimetiche – Target: dai 3 ai 6 anni – Ore: 14.00

Safari sospeso: marionette di animali – Target: dai 7 ai 10 anni Ore: a ciclo continuo

Costruiamo lo zootropio – Target: dai 10 ai 13 anni Ore: a ciclo continuo

Animali di…luce – Target: dai 10 ai 13 anni – Ore: a ciclo continuo

Comunicazione tra specie: l’uomo e il cane – Target: per tutti Ore: a ciclo continuo

Maschere mimetiche…in movimento – Target: per tutti Ore: a ciclo continuo

Science Show – Ore: 12.30, 15.00

Spettacolo magia e giocoleria – Target: per tutti – Ore: 13.30

Carnevale a Città della Scienza a Napoli

Domenica 11 febbraio apertura ore 09 – 17

SPECIAL PRICE biglietto unico adulti e bambini € 7.00

PLANETARIO – Spettacolo LIVE € 6,00 Spettacolo in 2D € 5,00

INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO – Adulti e Bambini € 10,00

INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO LIVE – Adulti e Bambini € 11,00

Maggiori informazioni e Dettaglio del programma

