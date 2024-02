Weekend d’amore…ma non troppo: spettacolo itinerante con delitto alla Casina Vanvitelliana

Ph karma arte cultura teatro

Un evento particolare che si terrà nel fine settimana di San Valentino, quando le coppie storiche per eccellenza, si organizzano dall’aldilà per una gita fuori porta al Parco del Fusaro, per visitare la bellissima casina Vanvitelliana. Uno spettacolo itinerante con delitto da non perdere

Domenica 11 Febbraio 2024, alle ore 17,15 e poi alle 18,45, la compagnia KARMA – Arte Cultura Teatro, in collaborazione con il Centro Ittico Campano e Comune di Bacoli, ci farà scoprire le bellezze della Casina Vanvitelliana e dell’Ostrichina attraverso uno spettacolo itinerante che si mescola al gioco con: “Weekend d’amore…ma non troppo” – Spettacolo itinerante con delitto.

Spettacolo itinerante con delitto nel Parco del Fusaro

Ma, una volta arrivati sul posto, Beatrice che, finalmente, aveva dato una chance a Dante, viene trovata morta, anzi…ri-morta. Così, dall’aldilà, mandano Cupido a indagare sulla morte di Beatrice e il weekend d’amore si trasforma in un weekend col morto…

Ricordate tutte le coppie storiche della letteratura, della storia e dei film? Bene, dimenticatele! Perché, in questo spettacolo che si fonde col gioco, tutte le coppie e i personaggi saranno presentati in maniera completamente dissacrante. Insieme a un Cupido, particolarmente sui generiis, indagherete per scoprire chi ha ammazzato Beatrice e in che modo incontrando Dante, Romeo e Giulietta, Marcantonio, Achille, Briseide e perfino Rossella O’Hara… Uno di loro ha ucciso Beatrice. Ma perchè?. Dovrete scoprirlo voi in “Weekend d’amore…ma non troppo”, spettacolo con delitto alla Casina Vanvitelliana, tra teatro, gioco e tante risate.

Un nuovo format di KARMA – Arte Cultura Teatro da non perdere

Lo spettacolo è KARMA – Arte Cultura Teatro, in collaborazione con il Centro Ittico Campano e Comune di Bacoli, e vede l’ideazione e la regia di Antonio Ruocco e l’organizzazione generale di Antonio Raia.

Il cast, grande punto di forza dell’evento, è composto da Angelo Iannace, Ciro Scherma , Francesco Barra, Diego Consiglio, Emiliana Bassolino, Emma, La Marca,Pino Beato, Lia Capasso.

Alla coppia vincitrice, in regalo, una cena presso il ristorante Fusion “Primo Sushi” con un menù prelibato.

Weekend d’amore…ma non troppo alla Casina Vanvitelliana: maggiori informazioni

Quando: Domenica 11 Febbraio 2024,

Orari: alle ore 17,15 e poi alle 18,45

Contributo di partecipazione : € 20.00 compreso di biglietto d'ingresso alla casina; Ridotto € 10.00 per i bambini da 6 a 10 anni; Riduzioni per CRAL

Prenotazione obbligatoria inviando un sms o whatsapp al 3427329719 o inviando una mail A info@karmacultura.it

Evento ufficiale: Karma Arte Cultura Teatro

