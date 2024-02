Eurochocolate Celebra 30 Anni ad Avellino con Iginio Massari a San Valentino

Ph Facebook Eurochocolate

Un grande evento gastronomico ad Avellino per il trentennale di Eurochocolate che si svolgerà prima delle date tradizionali di Perugia con una Special Edition dove sarà presente anche Iginio Massari un grande appuntamento di rilievo nazionale per una festa organizzata per il trentennale di Eurochocolate

Una speciale edizione di Eurochocolate si terrà ad Avellino, nel centro del capoluogo irpino dal 9 al 14 Febbraio 2024 in occasione del San Valentino che ad Avellino coincide con la festa del santo patrono San Modestino.

Una importante manifestazione a livello nazionale che prevede 6 giorni di laboratori e show, 100 tonnellate di cioccolato, 60 aziende del settore cioccolatiero e 600 referenze di prodotti. Eurochocolate 2024 Avellino si svolgerà nel centro del capoluogo Irpino lungo il Corso Vittorio Emanuele II che sarà la sede principale del Chocolate Show e poi in Villa Comunale che sarà l’Area di intrattenimento. In piazza della Libertà si terranno il Chocolab, il Percorso Treetobar e la Fabbrica di Cioccolato mentre nell’ex Cinema Eliseo si terrà l’Italia del cioccolato e il Choco Circus

A Eurochocolate Avellino presente anche il Maestro Igino Massari

Un imperdibile cooking show dove sarà presente anche il Maestro Igino Massari che si cimenterà in una delle sue raffinate creazioni a tema cioccolato e poi non mancherà con un dolce assaggio che sarà offerto ai partecipanti: l’evento ci sarà Mercoledì 14 Febbraio alle ore 12:00 e l’imperdibile cooking show sarà gratuito e su prenotazione. Sabato 10 Febbraio alle Ore 16:00 sarà la volta di Tommaso Foglia, Pastry Chef, docente e formatore, giudice di Bake Off Italia.

Un grande appuntamento di rilievo nazionale per una festa organizzata per il trentennale di Eurochocolate. La tappa della festa sarà anche un’occasione per valorizzare uno dei prodotti più straordinari dell’Irpinia, l’ottima la nocciola che, al pari del Fiano, può essere considerata “ambasciatrice del bello e del buono che questa città ha da offrire”.

L’edizione di Eurochocolate ad Avellino precede l’edizione di Eurochocolate Spring che si terrà a Perugia, patria della manifestazione, dal 15 al 24 Marzo 2024 e poi della edizione classica autunnale che si terrà sempre a Perugia dal 18 al 27 Ottobre 2024.

Gli orari della manifestazione sono i seguenti :

Venerdì 9, Lunedì 12 E Martedì 13: Ore 11:00 – 22:00

Domenica 11 E Mercoledì 14: Ore 10:00 – 22:00

Sabato 10: Ore 10:00 – 23:00

Maggiori informazioni e programma di dettaglio

