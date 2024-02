Il Mandala, Specchio dell’Anima: incontri sul benessere personale al Museo di Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si prepara a ospitare una nuova iniziativa: “Il Mandala: Specchio dell’Anima”. Un ciclo di cinque incontri che promette di essere un viaggio nella propria interiorità, offrendo strumenti per una crescita personale.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a partire dal 9 febbraio 2024 ospiterà un evento originale e unico: “Il Mandala: Specchio dell’Anima” con un ciclo di incontri per una crescita personale e interiore. L’evento sarà incentrato sul Mandala, ovvero una rappresentazione utilizzata come strumento di meditazione e simbolo di integrità psichica. Organizzata in un serie di incontri, chiamati “I Cinque Passi”, l’attività si propone di esplorare le profondità dell’anima, invogliando i partecipanti a riflettere sulla propria vita, emozioni e aspirazioni. Attraverso questo viaggio, si mira a incrementare l’autostima, affrontare paure e ansie, liberare la propria creatività.

Lo Specchio dell’Anima, l’evento al Museo di Pietrarsa

Il primo appuntamento, “Lo Specchio dell’Anima”, si terrà il 9 febbraio 2024, e darà il via a questa esperienza unica. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un ambiente che favorisce l’introspezione e la condivisione, in un percorso di 2 ore e 30 minuti per ogni incontro.

Luisa Palumbo, counselor esperto e formatore con un ricco percorso professionale alle spalle, guiderà i partecipanti lungo questo viaggio interiore. Attraverso un approccio olistico, integrando varie tecniche e strategie di coping, si propone di facilitare la crescita personale e l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e delle dinamiche relazionali.

L’evento richiede la prenotazione anticipata. La quota di partecipazione è di 30 euro per ogni incontro. Oltre al percorso formativo, la quota include un momento conviviale con tisane, tè e dolcetti vegani, creando un’atmosfera di condivisione e relax.

Il Mandala – Specchio dell’Anima: Maggiori informazioni

Quando: A partire dal 9 febbraio 2024

Dalle 18:30 alle 21:00

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

€30,00 per ogni incontro (include tisane, tè, biscotti e dolcetti vegani)

Prenotazione tramite WhatsApp al 3356422368

