Dialoghi Sinfonici al Teatro San Carlo: Un’esperienza interattiva tra il Pubblico e l’Orchestra

Uno spettacolo nuovo, un format particolare che coinvolgerà il pubblico assecondando l’impulso irresistibile di tenere il tempo. Non una lezione-concerto ma un vero e proprio “dialogo” con il pubblico che, attraverso il Direttore, viene invitato a partecipare attivamente all’evento concertistico

Sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024, doppio appuntamento da non perdere al Teatro San Carlo per i più giovani e per le loro famiglie. Assieme al Direttore d’Orchestra Germano Neri i partecipanti saranno coinvolti in un percorso di ascolto e scoperta delle curiosità musicali, biografiche, storiche che ruotano attorno agli splendidi brani di Ponchielli, Brahms, Rossini e J. Strauss.

Uno spettacolo nuovo, un format particolare “Dialoghi sinfonici” che farà partecipare al concerto, assecondando l’impulso irresistibile di tenere il tempo. E per questa edizione il tema sarà la danza, connubio di ritmo e movimento, unione di musica e coreografia.

Un evento nuovo e da non perdere che ci farà “partecipare” realmente allo spettacolo

Gli spettatori scopriranno cosa lega il gesto del direttore d’orchestra alla scrittura dei compositori coinvolgendolo in maniera diretta e partecipativa i partecipanti grazie all’intervento del Direttore d’Orchestra. Una straordinaria avventura alla scoperta delle curiosità musicali, biografiche, storiche, scientifiche e addirittura culinarie, che ruotano attorno alle creazioni dei più grandi compositori della scena sinfonica degli ultimi 250 anni.

Un percorso di ascolto e scoperta sulle note dell’orchestra che proporrà brani famosi come:

Danza delle Ore – A. Ponchielli

Danze Ungheresi n1, n5, n6 – J. Brahms

La Danza: Tarantella Napoletana – G. Rossini

Sul Bel Danubio Blu – J. Strauss.

Gli eventi si terranno:

Sabato 27 gennaio 2024, ore 12:00

Domenica 28 gennaio 2024, ore 12:00

Durata: 1 ora circa, senza intervallo – biglietti 10-15 euro

