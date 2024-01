Peppe Iodice con ‘So’ Pep …sempre di più’ al Teatro Augusteo di Napoli

All’Augusteo di Napoli un nuovo e divertentissimo spettacolo Peppe Iodice che ci racconterà, dal suo punto di vista, quello che succede nel mondo, sempre con il suo stile diretto ed in maniera esplicita e senza censure

Peppe Iodice proporrà da venerdì 19 a domenica 28 gennaio 2024 al teatro Augusteo di Napoli il suo nuovo, esilarante, show dal titolo “So’ Pep …sempre di più”, un “elettroshow” di Peppe Iodice scritto con Francesco Burzo e Marco Critelli, con la regia e ‘terapia’ di Francesco Mastrandrea.

Un nuovo e divertente lavoro di Peppe Iodice che ci racconterà, dal suo punto di vista, quello che succede nel mondo, sempre con il suo stile diretto ed in maniera esplicita e senza censure gridando ai 4 venti “sua” verità che è stata condivisa in questi ultimi due anni con milioni di telespettatori e frequentatori del web.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili anche online: 🎟 Acquista i biglietti su TicketOne (link affiliato)

So’ Pep …sempre di più, una nuova versione di questo spettacolo

Una nuova versione di questo show sempre più attuale, sempre più irriverente e sincera così come è Peppe Iodice. L’obiettivo finale di Peppe Iodice è sempre lo stesso e cioè di far trascorrere, a chi verrà in teatro, una serata all’insegna delle risate provando ad allontanarci per qualche ora dalle difficoltà di questi tempi complicati.

Biglietti – Platea € 35,00 / Galleria € 25,00 disponibili anche su TicketOne (link affiliato)

Info: 081414243

Maggiori informazioni – Teatro Augusteo di Napoli

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.