Al Teatro Bellini di Napoli il “Musical” LOVETRAIN2020 di Emanuel Gat

Un inno alla danza e al suono, un grande spettacolo per quattordici danzatori e all’atmosfera degli anni ’80. Una grande esplosione di energia sul palco tra danza e musica pop

Dal 17 al 21 gennaio 2024 al Teatro Bellini di Napoli ci sarà il “musical” contemporaneo basato sui successi dei Tears for Fears degli anni ’80 “LOVETRAIN2020” del coreografo Emanuel Gat, un grande spettacolo per quattordici danzatori un inno alla danza e al suono e all’atmosfera degli anni ’80.

Un “musical” contemporaneo basato sui successi dei Tears for Fears

LOVETRAIN2020 è uno spettacolo nato durante la pandemia ed è un “musical” contemporaneo basato sui successi dei Tears for Fears, la band culto britannica degli anni Ottanta che ha prodotto brani intramontabili pezzi come Shout, Everybody Wants to Rule The World, Change, Sowing The Seeds Of Love e tanti altri.

Una grande esplosione di energia sul palco tra danza e musica pop con i tanti ballerini in scena. LOVETRAIN2020 è stato anche premiato in Francia come miglior spettacolo di danza della stagione 2020-21. Foto Teatro Bellini Napoli

Biglietti Prezzi da 15 a 25€ – per Under 29 – 15€ valido per tutte le repliche – biglietti disponibili anche online su VivaTicket (link affiliato)

Dove: Via Conte di Ruvo, 14 – Napoli

