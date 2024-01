Nuove Repliche per il successo di “Mare Fuori, il Musical” al Teatro Augusteo con Andrea Sannino e diretto da Alessandro Siani

Mare Fuori, il musical scritto e diretto da Alessandro Siani con Andrea Sannino è stato dal 14 dicembre 2023 al teatro Augusteo di Napoli con un grande successo di pubblico. Ed ora altre repliche fino al 14 gennaio 2024

Include link di vendita biglietti con affiliazione

E’ stato un grande successo a Napoli, al Teatro Augusteo, per Mare Fuori, il Musical che è stato in scena dal 14 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: ed ora una nuova eccezionale proroga fino al 14 gennaio 2024. Una bella storia scritta da Alessandro Siani, Cristiana Farina e Maurizio Careddu che prende spunto dalla trama della fortunata serie tv firmata Rai e Picomedia. Il Musical Mare Fuori è diretto da Alessandro Siani sarà all’Augusteo con nuove repliche anche nei giorni 11,12 e 13 gennaio 2024 alle ore 21 e domenica 14 gennaio 2024 alle ore 18.

Sul palco un grande cast con Andrea Sannino, Antonio Orefice, Maria Esposito, Mattia Zenzola, Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijani, Antonio D’Aquino, Giulia Luzi, Carmen Pommella, Emanuele Palumbo, Leandro Amato, Antonio Rocco, Christian Roberto, Giulia Molino, Bianca Moccia, Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis, Anna Capasso, Fabio Alterio, Benedetta Vari.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili anche online: 🎟 Acquista i biglietti su TicketOne* *link affiliato

Mare Fuori, il Musical ci parla della vita dei ragazzi in un Istituto di detenzione minorile

Anche Mare Fuori, il Musical narra della vita dei ragazzi nell’Istituto di detenzione minorile, dove avranno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura.

E se fuori imperversa la guerra tra i vari clan rivali dentro l’Istituto i loro eredi, si trovano l’una contro l’altro ma poi tra loro nasce un sentimento forte e travolgente. La scoperta dell’amore è come un’onda che travolge tutti i protagonisti e, pur manifestandosi in diverse forme, conduce tutti alla scoperta di nuove parti di sé stessi. E La musica è protagonista principale di questo bello spettacolo e accompagna in questo tortuoso ma avvincente percorso di crescita.

Biglietti disponibili online su TicketOne*

* Link affiliato a TicketOne per i biglietti

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.