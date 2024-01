“Diari d’amore” con la regia di Nanni Moretti al Teatro Mercadante di Napoli

Ph Luigi De Palma

Due commedie di Natalia Ginzburg per l’esordio da regista nel teatro di prosa di Nanni Moretti che riconosce che “In teatro gli attori e il regista hanno più tempo per lavorare sui personaggi”

Fino a domenica 21 gennaio 2024 al Teatro Mercadante di Piazza Municipio a Napoli va in scena lo spettacolo Diari d’Amore. Dialogo – Fragola e panna, due commedie di Natalia Ginzburg che vedono la prima regia teatrale di Nanni Moretti.

Ed è già un grande successo per questa tournée di Diari d’Amore, lo spettacolo composto dalle due commedie Dialogo e Fragola e panna di Natalia Ginzburg che vedono per la prima volta la regia teatrale di Nanni Moretti. E il Teatro Mercadante omaggia Moretti con questa apertura autorevole del nuovo anno della sala di Piazza Municipio, sede del Teatro Nazionale della Città diretto da Roberto Andò.

Sono di Natalia Ginzburg le due commedie scelte da Nanni Moretti per il suo esordio da regista nel teatro di prosa, di una scrittrice la cui stesura ricorda molto l’immaginario che ha consolidato il successo cinematografico internazionale di Moretti.

Ed il bravo regista si presta con entusiasmo a dirigere cinque attrici e attori, non più con la cinepresa, ma affrontando “lo spavento” del palcoscenico, riconoscendo che “In teatro gli attori e il regista hanno più tempo per lavorare sui personaggi”. Sul palco, diretti da Moretti Valerio Binasco, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli, Giorgia Senesi, con le scene di Sergio Tramonti per uno spettacolo molto bello realizzato grazie a una coproduzione internazionale tra lo Stabile di Torino, il Teatro di Napoli, l’Emilia Romagna Teatro e alcuni teatro d’Oltralpe con il sostegno della Fondazione CRT. Biglietteria: tel. 081.551 33 96 | e.mail: biglietteria@ teatrodinapoli.it

