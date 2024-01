Francesco Cicchella con “BIS! Christmas edition” al Teatro Cilea a Napoli

Tanta comicità e musica per un grande spettacolo di Francesco Cicchella, divertente e bellissimo come al solito: un grande one man show con tutti i suoi esilaranti cavalli di battaglia

Fino al 14 gennaio 2024 ci saranno ben 15 spettacoli di Francesco Cicchella al Teatro Cilea a Napoli con il suo nuovo evento natalizio dal titolo “BIS! Christmas edition”.

E di nuovo Cicchella ci propone un bellissimo e divertente spettacolo da one man show in cui ritroveremo tutti i suoi i suoi cavalli di battaglia tra cui le imitazioni di cantanti come Massimo Ranieri, Ultimo, Achille Lauro e poi tante nuove performances per uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Un viaggio esilarante tra musica, comicità e le celebri imitazioni che hanno conquistato il cuore di oltre 120.000 spettatori.

Un grande artista napoletano con il suo ultimo spettacolo visto da oltre 120.000 persone

Sul palco del Teatro Cilea di Napoli oltre al bravo artista napoletano, che è anche regista dello spettacolo ci sarà la sua grande spalla, Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che rallegrano e impreziosiscono lo show.

“BIS! Christmas edition” è uno spettacolo che ha raggiunto oltre 120 rappresentazioni ed è stato visto da circa 120. 000 spettatori in tutt’Italia. A Napoli sarà presentato al Teatro Cilea in versione speciale dello show, definito “Christmas Edition”, con tante novità!

