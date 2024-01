Notte al Museo in sacco a pelo e poi Festa della Befana a Città della Scienza a Napoli

A Napoli due grandi eventi per bambini da non perdere a Città della Scienza tra divertimento e conoscenza. Una straordinarie Notte da passare al Museo tra giochi, esperimenti e pizza andando a dormire nel museo in sacco a pelo e poi, sabato, la grande festa della befana. Due giorni speciali a Città della Scienza a Napoli

Giovedì 4 gennaio e sabato 6 gennaio 2024 a Napoli si terranno due eventi veramente speciali, e da non perdere, per i bambini a Città della Scienza tra divertimento e conoscenza. Una straordinaria Notte da passare al Museo dopo una serata tra giochi, laboratori, esperimenti e pizza o panini, andando poi a dormire in sacco a pelo nel grande Planetario con, al mattino seguente, una ricca colazione per tutti.

Poi un altro giorno speciale sabato 6 gennaio, dalle 10 alle 17, con un’intera giornata all’insegna della scienza e del divertimento per una grande festa della befana. Una giornata da non perdere tra giochi, laboratori ed esperimenti per tutta la famiglia. Vediamo i dettagli dei due giorni speciali a Città della scienza

La Notte al Museo Aspettando la Befana – giovedì 4 gennaio 2024

A Città della Scienza a Napoli a grande richiesta torna La Notte al Museo “Aspettando la Befana!” prevista per giovedì 4 gennaio 2024. Tra scope, razzi, attesa e divertimento i bambini parteciperanno ad un divertentissimo laboratorio animato dal titolo “Alla ricerca della scopa perduta!” e a seguire al Science show/laboratorio “Razzi spaziali”. Tra un laboratorio e l’altro i bambini mangeranno una pizza o un hot dog con gli amichetti. Poi dopo le attività previste, tutti a dormire all’interno del planetario per risvegliarsi al mattino per una ricca colazione assieme!

Un evento per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni. Arrivo bambini ore 20.00 del giovedì e poi ritiro bambini ore 08.00 del venerdì. I bambini dovranno portare: sacco a pelo, copertina, dentifricio e spazzolino da denti, pigiama, calzini antiscivolo o pantofole, torcia e borraccia.

Per maggiori info e prenotazioni – tel. 081.7352.222 – whatsapp 329 463 1667. Evento a Pagamento – Maggiori informazioni Notte al Museo

La Grande Festa della Befana a Città della Scienza – sabato 6 gennaio 2024

Sabato 6 gennaio 2024 ritorna a Napoli la festa più attesa dell’Epifania 2024, la Grande Festa della Befana organizzata presso lo Science Centre della Città della Scienza che si terrà dalle 10 alle 17 a Bagnoli. Un’occasione per festeggiare l’arrivo della Vecchia Signora fra divertimento, apprendimento e animazione scientifica. Un’intera giornata all’insegna della scienza e del divertimento. Tra pipette, fogli di cera d’api, origami di carta, stecchini e facepainting divertiti con i tanti laboratori ed esperimenti per tutta la famiglia!

La Grande Festa della Befana a Città della Scienza è un’occasione unica per trascorrere una giornata all’insegna della scienza e della fantasia. I prezzi per la Grande festa della Befana sono i seguenti – special price biglietto unico adulti e bambini € 7.00. O volendo Planetario – spettacolo live € 6,00 spettacolo in 2d € 5,00 – Biglietto

integrato science centre + planetario – adulti e bambini € 10,00 oppure integrato science centre + planetario live – adulti e bambini € 11,00

Alcuni dei laboratori e spettacoli in programma sono:

COLORIAMO LA BEFANA- Vivi ancora la magia di queste feste colorando e decorando i disegni della befana. Con Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

UNA BEFANA DI… CAFFÈ! – Per i bambini, è importantissimo mettere alla prova la propria creatività anche sperimentando diversi materiali con cui è possibile realizzare disegni e creazioni. In collaborazione con Caffè Borbone

FACEPAINTING – Fatine, gnomi, folletti o piccole befane. L’angolo del facepainting è quello più affollato di ogni festa.

UNA STELLA DI STECCHINI – Una manciata di stecchini, una pipetta, un po’ d’acqua e… la magia è fatta! Bastano questi semplici e pochi elementi per trasformare, davanti ai tuoi occhi, stecchette di legno in una bellissima stella. Provalo!

CANDELE IN FESTA – Le api ci regalano davvero tante cose: del gustosissimo miele, la pappa reale, il polline e il propoli;tutti prodotti curativi che donano sollievo immediato in caso di malanni. …

BORBONE KIDS BEFANA EDITION – Campanelle, angioletti o pupazzi di neve? Trasforma le nuove e riciclabili capsule del caffè in alluminio Borbone in colorati addobbi Natalizi da appendere al tuo albero. Basta solo avere la giusta intuizione e un pizzico di manualità per creare la composizione che ci soddisfa di più!

LA SCIENZA DEGLI ORIGAMI – L’origami è l’arte giapponese di piegare la carta… ma non solo. Scopri la matematica e la geometria che si nasconde “nell’arte di piegare fogli di carta”!

CATAPULTIAMO… LA BEFANA – “Datemi un punto d’appoggio e solleverò la Terra” affermò Archimede, dimostrando la sua capacità di concepire macchine, le leve, con cui spostare grandi pesi con piccole forze. Ma che legame c’è tra le leve e la catapulta? Semplice! La catapulta è una leva! Costruiscine una partendo da materiali da riciclo.

GIOCHI DEL PASSATO – Una piccola mostra interattiva di exhibit in legno ci permette di riscoprire i giochi che hanno animato l’infanzia dei nostri nonni… per giocare divertendosi insieme!

LE TAPPE DI UNA GRANDE STORIA..DI SALUTE! – Un gioco che ripercorre i momenti fondamentali della nascita del Sistema Sanitario Nazionale Italiano per arrivare a SINFONIA, il portale Salute del Cittadino.

E tanti altri ancora

Maggiori informazioni – Festa della Befana a Città della Scienza

