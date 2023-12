Capodanno 2024 in Costiera Amalfitana: Grande festa ad Amalfi per NYE Amalfi

© Napoli da Vivere

Grande festa a Capodanno 2024 ad Amalfi tra concerti e belle manifestazioni, fino all’Epifania. Un’occasione per vedere le luminarie di Natale ad Amalfi che illuminano a festa tutta la città, dal mare fin su alla Valle dei Mulini

Grande festa ad Amalfi per NYE Amalfi. Il Capodanno della Costa d’Amalfi con Due Piazze e 8 ore di spettacolo. Due giorni di eventi strepitosi, tra il 31 dicembre e il primo gennaio, per NYE Amalfi – Il Capodanno della Costa d’Amalfi con tanti artisti, musicisti, dj guest, orchestra, fuochi pirotecnici.

NYE Amalfi – Il Capodanno della Costa d’Amalfi sarà un grande show che inizia già dal pomeriggio, muovendosi tra due location straordinarie, come Piazza Flavio Gioia e Piazza Duomo, con anche un suggestivo evento in 3D farà sognare il pubblico della Costa d’Amalfi.

Ad Amalfi ci sarà non solo musica e live show, ma uno spettacolo innovativo di colori, effetti scenici e visioni mozzafiato che proietteranno lo spettatore in un universo parallelo, a confine tra sogno e realtà, in una grande performance collettiva che riunisce tutte le fasce d’età.

Domenica 31 Dicembre 2023 – #NYEAMALFI – Il Capodanno della Costa d’Amalfi

dalle 15:30 in Piazza Duomo la musica di Dj Eddie J Warner per creare l’atmosfera che anticipa i festeggiamenti serali

dal pomeriggio del 31 dicembre, sfilerà per le strade e i vicoli di Amalfi la tradizionale banda del Capodanno Folk Amalfitano.

alle ore 22:30 in Piazza Flavio Gioia inizia il grande spettacolo di NYE Amalfi, condotto da Marco e Raf, di Radio Kiss Kiss, e, in consolle, Dj Fabio Anastasio

segue la sfilata e l’esibizione del gruppo folk amalfitano “O Guagliunciello”, portafortuna per il nuovo anno, tra canti popolari e strumenti tipici della tradizione

countdown della mezzanotte e il suggestivo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare a cura della premiata ditta Pirotecnica Cav. Vincenzo Senatore e figli.

Dopo lo scoccare della Mezzanotte e lo scambio di auguri lo spettacolo continua nel cuore di Amalfi, in Piazza Duomo con l’Architectural Mapping 3D che trasformerà la bellissima Cattedrale con la sua imponente scalinata in un vero e proprio palcoscenico d’ esplosione di luci e forme disegnate a tempo di musica.

E poi tanta musica con il disco show della “Street Sound Band”, un viaggio dagli anni ’70, ’80 e ‘90 fino ai giorni nostri per cantare e ballare tutti insieme.

La notte non finisce perché si continua con coinvolgenti, sonorità elettroniche, tanto funky, house music ed R’n’B per ballare fino all’alba con la performance poliedrica del gruppo di Dj resident: Filippo Di Costanzo, Pio Mansi, Andrea K ed Alex Caruso, fino alle prime luci del nuovo giorno.

E poi ad Amalfi tanti eventi da non perdere fino all’Epifania

Lunedì 1 Gennaio 2024 – h 12:00, Amalfi – Basilica del Crocifisso Gran Concerto di Capodanno della S.C.S. International Harmonia Chamber Orchestra – In collaborazione con la Società Concerti di Sorrento

Lunedì 1 Gennaio 2024 – h 15:15 – 18:00, Amalfi – Partenza sfilata da Via delle Cartiere ed Esibizione in Piazza Duomo Sfilata ed Esibizione bande del Capodanno Folk Amalfitano

Lunedì 1 Gennaio 2024 – h 18:30, Santa Messa Pontificale, Amalfi – Cattedrale

Lunedì 1 Gennaio 2024 – h 19:30 – 21:00, Amalfi – Partenza sfilata da Via delle Cartiere ed Esibizione in Piazza Duomo – Sfilata ed Esibizione bande del Capodanno Folk Amalfitano

Mercoledì 3 Gennaio 2024 – h 11:00, Amalfi – Piazza della Bussola – Laboratorio creativo per bambini e ragazzi Magia dell'Epifania

Giovedì 4 Gennaio 2024 – h 18:00, Vettica – Palazzetto Sportivo Ex Fondo fusco – Gran Tombolata Vettichese

Venerdì 5 Gennaio 2024 – h 19:00, Amalfi – Arsenale della Repubblica – Rassegna Musicale InCanti d'Autore – Concerto della Nuova Compagnia di Canto Popolare in Anima di Terra Tour. Con Fausta Vetere alla voce e chitarra, Corrado Sfogli alla chitarra, chitarra battente, mandola e bouzouki, Gianni Lamagna alla voce e chitarra, Carmine Bruno alle percussioni, tamburo a cornice e tammorra, Marino Sorrentino alla fisarmonica, tromba e flauto, Michele Signore al violino, mandoloncello e lyra pontiaca, Pasquale Ziccardi alla voce e basso.

Sabato 6 Gennaio 2024 – h 11:30, Amalfi – Partenza da Valle dei Mulini – Tradizionale corteo dei Pastorelli accompagnato dagli zampognari

Sabato 6 Gennaio 2024 – h 16:30, Amalfi – Partenza da Valle dei Mulini – Sfilata banda del Capodanno Folk Amalfitano

Sabato 6 Gennaio 2024 – h 18:30, Amalfi – Cattedrale – Santa Messa Pontificale

Sabato 6 Gennaio 2024 – h 19:30, Amalfi – Lungomare Tradizionale "Calata della Stella"

