Capodanno 2024 a Pozzuoli: concerti di Andrea Sannino, Franco Ricciardi e tanti altri big: come arrivare

Ph Facebook Gigi Manzoni sindaco di Pozzuoli

Una notte di Capodanno 2024 speciale anche a Pozzuoli con tanta musica e tanti grandi artisti per un grande concertone in piazza della Repubblica per una serata veramente speciale e indimenticabile

Il 31 dicembre 2023 a Pozzuoli sarà un giorno speciale, dalla mattina alla notte, così come previsto nel vasto programma di eventi per queste feste che ha visto la città puteolana con tanti eventi e piena di gente a tutte le ore del giorno, e della notte, per godersi le bellezze e le bontà della città. Tra i tanti eventi, ricordiamo anche la pista sul giaccio e la calorosa movida serale.

E la notte di Capodanno 2024 non sarà da meno. Il 31 dicembre 2023 a Pozzuoli si inizia la giornata con l’aperitivo delle 13 sulla darsena e si concluderà la sera del 31 con il concerto in piazza della Repubblica che vedrà esibirsi, Monica Sarnelli, Ivan Granatino, Andrea Sannino, Franco Ricciardi, il duo comico delle Sex and the Sud, l’American Orchestra e il dj Alessandro Palumbo. Presenterà la serata Mino Monelli.

Come arrivare in Piazza della Repubblica a Pozzuoli il 31 dicembre 2023

Dalla pagina facebook del Sindaco, Gigi Manzoni, raccogliamo questi consigli per un tranquillo accesso alla città:

L’accesso alla piazza sarà possibile solo attraverso tre varchi pedonali: via Tranai (tunnel) per chi arriva da Napoli, via Cosenza e via Cesare Augusto. Consigliabile utilizzare le navette gratuite messe a disposizione dal Comune per tutti che vi porteranno in piazza della Repubblica, con la possibilità di parcheggiare le auto in ampi spazi, navette utilizzabili sia per l’aperitivo del pomeriggio e sia per il concerto di capodanno.

Orari Navette – 31 dicembre – dalle ore 12 alle ore 20 partenza e arrivo dai seguenti punti:

Parcheggio Scuola Pergolesi verso Piazza a mare

Parcheggio MOI – Olivetti – Villa Avellino attraverso Via Domitiana

Parcheggio C9 verso Villa Avellino attraverso Via Solfatara

Orari Navette – 31 dicembre – dalle ore 22 alle ore 6 del giorno 1/1/2024 partenza e arrivo dai seguenti punti:

Parcheggio Scuola Pergolesi verso Piazza a mare

Parcheggio MOI – Olivetti – Villa Avellino attraverso Via Domitiana

Parcheggio C9 verso Villa Avellino attraverso Via Solfatara

Maggiori informazioni – Pagina Facebook Sindaco di Pozzuoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.