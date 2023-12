Don Chisciotte al San Carlo: Un Balletto Magistrale con la Coreografia di Nureev

Facebook Teatro San Carlo Ph Luciano Romano

Ultimo spettacolo dell’anno per il Massimo napoletano che presenta il Balletto del Teatro di San Carlo che porta in scena il Don Chisciotte musicato a fine ottocento per Marius Petipa e riallestito nel 1973 da Rudolf Nureev con una nuova coreografia

Grande festa al Teatro di San Carlo di Napoli perché dal 23 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024 il Balletto del Teatro di San Carlo porta in scena il Don Chisciotte, il balletto in un prologo e tre atti, orchestrazione e adattamento di John Lanchbery, basato sul romanzo di Miguel de Cervantes ‘Don Chisciotte della Mancia’. Il Balletto fu musicato per Marius Petipa da Ludwig Minkus e riallestito per la prima volta in Australia nel 1973 da Rudolf Nureev con una nuova coreografia, ripresa da Clotilde Vayer (direttrice del Balletto del San Carlo) e Charles Jude (Fondation Nureyev).

L’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli sarà diretta da Johnatan Drlington, per le recite di dicembre e da Maurizio Agostini per quelle di gennaio con scene e costumi di Nadine Baylis. Cambiano anche i protagonisti che saranno Kitri, Claudia D’Antonio e Luisa Ieluzzi e in quelli di Basilio troveremo Salvatore Manzo, Alessandro Staiano e Danilo Notaro.

Biglietti per Don Chisciotte al Teatro San Carlo Non perdere l’opportunità di assistere a uno degli spettacoli più affascinanti della stagione: il Don Chisciotte, presentato dal Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli. Lasciati incantare dalla coreografia straordinaria di Rudolf Nureev e dalla musica immortale di Ludwig Minkus, eseguita magistralmente dall’Orchestra del Teatro di San Carlo. Questo capolavoro del balletto classico, interpretato da alcuni dei migliori ballerini del panorama internazionale, promette di essere un’esperienza indimenticabile. Acquista ora i tuoi biglietti e preparati a immergerti in un mondo di eleganza, passione e arte senza tempo. I biglietti sono disponibili da 20 a 110 euro. Prenota subito il tuo posto per una serata di puro incanto al Teatro San Carlo! 🎟 Biglietti disponibili online su VivaTicket

Rudolf Nureeev e il balletto del Don Chisciotte

Rudolf Nureeev aveva interpretato a 21 anni il balletto assieme al Kirov Ballet di Leningrado. Riscrisse la sua coreografia del Don Chisciotte, basata sulla struttura di Marius Petipa e Alexandre Gorski, modificandola con aggiunta di nuova musica su incarico di John Lanchbery per dare al balletto un carattere più vivace.

Giorni e Orari del Don Chisciotte di Nureev

sabato 23 dicembre 2023, ore 20:00

mercoledì 27 dicembre 2023, ore 20:00

giovedì 28 dicembre 2023, ore 18:00

venerdì 29 dicembre 2023, ore 20:00

sabato 30 dicembre 2023, ore 20:00

martedì 2 gennaio 2024, ore 20:00

mercoledì 3 gennaio 2024, ore 20:00

giovedì 4 gennaio 2024, ore 20:00

Prezzi da 20 a 110 euro – Maggiori informazioni – Teatro San Carlo di Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.