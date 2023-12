Il Presepe Vivente a Sant’Agata de’Goti, nel beneventano

Ph Facebook Presepe Vivente Presta

Un rappresentazione del contesto natalizio tra personaggi, abiti e scenografie e che raccoglie ogni anno molti consensi tra i visitatori che saranno accompagnati da una narratrice lungo tutto il percorso

Ritorna la bella rappresentazione del Presepe vivente a Sant’Agata de’ Goti in contrada Torretta che si terrà nei giorni 23, 26,29 e 30 dicembre 2023 e poi il 6 gennaio 2024 con apertura alle 17,30 e chiusura alle 21,30.

Una sesta edizione per l’iniziativa realizzata, da anni, dalle associazioni del territorio con la Parrocchia Maria Santissima Addolorata di contrada Presta. L’ingresso la presepe avverrà in gruppi accompagnati da una narratrice che seguirà i visitatori per tutto il percorso.

Un bel Presepe vivente che vuole far rivivere assieme tra loro l’atmosfera, le usanze, i luoghi di quel tempo con la cultura contadina del territorio di Sant’Agata. Una bella manifestazione che coinvolge sempre più persone e che cresce di anno in anno.

Al Presepe Vivente a Sant’Agata de’Goti anche piatti tipici

Per l’ingresso è previsto un contributo volontario di 2,50 € e non mancherà l’opportunità di degustare piatti tipici del Sannio. Una manifestazione per rivivere con fede e partecipazione il mistero e la magia della nascita di Gesù con la rivisitazione dei luoghi e delle atmosfere del tempo.

Previsto un parcheggio gratuito presso il Fondo San Gennaro e navetta gratuita ogni 15 minuti. Maggiori informazioni 333 4180209 – 345 7694179

