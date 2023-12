Borghi in festa a Vico Equense per Natale con Gastronomia, Musica ed Eventi

Fino a fine anno tutti i Borghi in festa a Vico Equense con tante manifestazioni tra stand enogastronomici, laboratori culinari, giochi e intrattenimento per i più piccoli, artisti di strada, concerti di musica dal vivo e spettacoli teatrali

Fino al 30 dicembre un Natale speciale a Vico Equense per l’evento “Borghi in festa” che prevede un calendario ricco di manifestazioni tra stand enogastronomici, laboratori culinari, giochi e intrattenimento per i più piccoli, artisti di strada, concerti di musica dal vivo e spettacoli teatrali.

Un grande evento voluto dalle varie Associazioni di Vico Equense e condiviso dall’amministrazione comunale, che è iniziato con il “Villaggio del Gusto” e continuerà fino al 30 dicembre 2023 con tanti eventi nei weekend tra arte ed eccellenze gastronomiche, cultura e tradizioni, per unire e far conoscere a visitatori e turisti tutte le belle frazioni cittadine nel segno del Natale. Di seguito il programma che si svolgerà nei weekend coinvolgendo i vari borghi e frazioni di Vico Equense fino al fine dicembre 2023.

Borghi in festa a Vico Equense per Natale

Sabato 9 e domenica 10 dicembre. Villaggio del Gusto al Centro Storico.

Giovedì 14 dicembre dalle ore 18.00 nella borgata di Moiano negozi aperti e shopping fino a tarda sera, con degustazioni, artigianato e spettacolo itinerante de “A paranza r’ò lione. Infine dj-set con i Notwins.

Domenica 17 dicembre al centro storico continua Il Villaggio del Gusto e la Notte del Commercio La notte bianca replicherà il giorno seguente, lunedì 18 dicembre, con in più alle 21 il concerto acustico di Tony Tammaro.

Dal 19 al 23 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 23.00 al Centro Storico ci saranno esposizioni di arte e artigianato con la casa di Babbo Natale e laboratori per bambini mentre nei giorni 20 e 21 dicembre spazio a "I sapori e le arti contadine di Ticciano", con piatti tipici della tradizione natalizia e grandi artisti.

Il 22 dicembre alle ore 11.00 le visite guidate del centro storico mentre alle 18.30 il "Natale in Coro" alla Chiesa della SS. Annunziata.

Venerdì 29 e sabato 30 dicembre al Centro Storico, con la partecipazione delle borgate di Arola, Moiano, Montechiaro, Preazzano, Santa Maria del Castello, Seiano e Ticciano, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 al via degustazioni tipiche di ogni borgo, tra arte e artigianato e con mercatini natalizi e mostre.

Comune di Vico Equense – Servizio Turismo & Cultura Tel.: +39 081 801 9100

