Scopri la Magia dei Concerti Natalizi con ‘I Natali della Musica’ a Napoli

Una rassegna di musica, a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti propone tre concerti natalizi nel centro di Napoli tra la Chiesa di San Ferdinando e la Chiesa Anglicana

Il 19,20 e 21 dicembre 2023 una particolare rassegna di musica, dal titolo “I Natali della Musica“ a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti Ets ci proporrà tre concerti natalizi nel centro di Napoli tra la Chiesa di San Ferdinando, in Piazza Trieste e Trento 5 e la Chiesa Anglicana in Via San Pasquale a Chiaia 15b

Anche la rassegna I Natali della Musica fa parte dell’evento “Altri Natali”, la manifestazione promossa dal Comune di Napoli che prevede eventi, spettacoli e mostre gratuite o a pochi euro nelle varie municipalità cittadine.

I Natali della musica: tre concerti nel centro di Napoli

Il primo appuntamento è con l’Ensemble vocale di Napoli , e porta in dialogo spazio e tempo, proponendo un percorso di polifonia antica e moderna che cattura l’ascolto. Spaziando da antiche sonorità andine a solenni rappresentazioni della liturgia ortodossa, intraprenderemo un viaggio musicale di spiritualità lontana dalle tradizioni mediterranee.

Il secondo concerto, ad opera del grande organista Guido Morini, è un dialogo tra repertorio scritto e improvvisazione, dove agli storici capolavori di tre grandi scuole compositive europee (inglese, italiana e tedesca) si sovrappongono le improvvisazioni dell'autore su temi natalizi.

Il terzo concerto, con protagonista il Coro Mysterium Vocis, unisce la tradizione napoletana ai repertori più moderni, sia napoletani che internazionali, grazie alla presenza di brani dell'ucraino Leontovyc e dello statunitense Hawkins, in un caleidoscopico intreccio di punti di vista e sguardi diversi sul tema della Natività.

La partecipazione ad ogni concerto prevede un biglietto d’ingresso di 5 euro

I Natali della Musica – programma

19 dicembre 2023 – Chiesa di San Ferdinando – Ore 20.00 – Concerto dell’Ensemble Vocale di Napoli. Direttore Antonio Spagnolo Musiche di Anonimo Quechua, K. Chant, N. Kedrov, J.H. Hopkins, T. Jennefelt, J. Tavener, F. Biebl, B. Matȇj Černohorský, S. Rachmaninov, M. Leontovyč

– Ore 20.00 – Concerto dell’Ensemble Vocale di Napoli. Direttore Antonio Spagnolo Musiche di Anonimo Quechua, K. Chant, N. Kedrov, J.H. Hopkins, T. Jennefelt, J. Tavener, F. Biebl, B. Matȇj Černohorský, S. Rachmaninov, M. Leontovyč 20 dicembre 2023 – Chiesa Anglicana – Ore 20.00 – Concerto dell’organista Guido Morini Musiche di J. Bull, W. Byrd, G. Frescobaldi, J.S. Bach. Improvvisazioni su temi natalizi di G. Morini

– Ore 20.00 – Concerto dell’organista Guido Morini Musiche di J. Bull, W. Byrd, G. Frescobaldi, J.S. Bach. Improvvisazioni su temi natalizi di G. Morini 21 dicembre 2023 – Chiesa di San Ferdinando – Ore 20.00 – Concerto del Coro Mysterium Vocis. Direttore Rosario Totaro – Musiche di Anonimo popolare napoletano, G.F. Anerio, H.L. Hassler, G.P. da Palestrina, G.Meyerbeer, M. Jiménez, R. Di Marino, G. Panariello, M. Leontovyc, E. Hawkins, I. Berlin

Costo del Biglietto d’ingresso: 5 Euro – Info: 081 406011 (Dal Martedì Al Venerdì, Ore 10.00-13.00 E 15.00-18.00) Prenotazioni: Prenotazioniscarlatti@Gmail.Com

