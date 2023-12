Presepe Vivente in abiti storici nel Duomo di Napoli

© Napoli da Vivere

Un evento a ingresso gratuito che permetterà di vivere una bellissima atmosfera natalizia nel Duomo di Napoli ammirando anche gli abiti storici ideati, progettati e realizzati negli anni nei laboratori dell’istituto Isabella D’Este – Caracciolo” di Napoli: non mancherà un momento di festa e solidarietà con un gruppo di senza fissa dimora

Il 21 dicembre 2023 alle 10,30 nel Duomo di Napoli gli studenti dell’Istituto “Isabella D’Este – Caracciolo” di Napoli daranno vita ad un bel Presepe Vivente con bellissimi abiti storici conservati nel Museo del fashion dell’istituto e realizzati nel corso degli anni.

Ci saranno oltre 120 costumi, indossati dalle studentesse e dagli studenti, che rappresentano le figure tradizionali del presepe in un excursus che va dal Quattrocento all’Ottocento. Tra queste spicca il nucleo della Natività, ispirato alle opere di Gentile da Fabriano, e gli abiti che raffigurano Ferdinando d’Aragona, re di Napoli, e la moglie. E poi due angeli, insieme a Maria e Giuseppe, saranno accolti in cattedrale dalle note del Gloria in excelsis Deo e, sfilando per la navata centrale, arriveranno sull’altare insieme a tutti gli altri pastori e ai Re Magi.

Tra tradizione e solidarietà nel Duomo di Napoli

E al suono di musiche natalizie della tradizione partenopea un gruppo di studenti dell’indirizzo alberghiero offrirà ai senza fissa dimora un dolce omaggio. Interverranno con un saluto ai presenti il dirigente scolastico la dott.ssa Giovanna Scala ed il parroco della cattedrale don Vittorio Sommella. S. E. R. Mons. Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, chiuderà il momento di festa con un saluto augurale agli intervenuti.

