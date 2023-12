Il Natale di Ravello: un festival invernale tra i luoghi più belli della “Divina” Costiera

Auditorium Oscar Niemeyer.

Grandi protagonisti per il “Natale di Ravello” un festival invernale con grandi artisti e nove incontri tra i luoghi più belli della “Divina” Costiera: tra gli ospiti Fresu, Grigolo, Servillo, Ciampa, Korchak, Pratt, De Giovanni, De Crescenzo. Prezzi popolari e alcuni eventi gratuiti

Dal 16 dicembre al 7 gennaio 2024 nove appuntamenti, da non perdere, per la prima edizione di “Il Natale di Ravello” un festival invernale organizzato dalla Fondazione Ravello che, da anni, organizza il prestigioso “Ravello Festival”.

Luoghi straordinari per gli appuntamenti come l’Auditorium Oscar Niemeyer, Villa Rufolo, il Duomo di Scala ed anche il Teatro San Carlo di Napoli per un festival a cura di Maurizio Pietrantonio.

Il Natale di Ravello: i concerti previsti

Si inizia nel weekend del 16 e 17 dicembre 2023, con il ritorno a Ravello di Paolo Fresu con il concerto Jazzy Christmas e poi la matinée a Villa Rufolo del duo violino e piano Andrea Cicalese – Massimo Spada. Non mancherà il tradizionale concerto di Santo Stefano con il tenore Vittorio Grigolo e i più celebri brani della tradizione natalizia e poi il suggestivo spettacolo Fermarono i Cieli con i canti religiosi popolari di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori nel Duomo di Scala.

Da non perdere anche il concerto del 1° gennaio, con l’Orchestra Filarmonica G. Verdi di Salerno guidata da Francesco Ivan Ciampa. Dopo altri eventi il festival si chiude nel week end dell’Epifania all’Auditorium Niemeyer, con due concerti con tutti interpreti campani.

I biglietti saranno acquistabili online da martedì 12 dicembre ore 12 e al boxoffice di Piazza Duomo a Ravello a partire da mercoledì 13. Prezzi 15 o 20 euro: alcuni eventi gratuiti. Tariffe speciali per under 25 a 10 euro. Boxoffice: tel. 089 858422 – boxoffice@ravellofestival.com

Programma Il Natale di Ravello

Sabato 16 dicembre – Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00 – Jazzy Christmas – Paolo Fresu, tromba, flicorno, effetti – Daniele di Bonaventura, bandoneon, effetti – Leila Shirvani, violoncello Posto unico € 20

Domenica 17 dicembre – Auditorium di Villa Rufolo, ore 11.00 – Il Salotto musicale di Nevile Reid Andrea Cicalese, violino – Massimo Spada, pianoforte – Musiche di Beethoven, Schubert, Brahms – Posto unico non numerato € 15

Martedì 26 dicembre – Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00 – Concerto di Santo Stefano Christmas medley – Orchestra Filarmonica di Benevento – Direttore Marco Boemi – Vittorio Grigolo, tenore Daria Rybak, soprano – Posto unico € 20

Giovedì 28 dicembre – Duomo di Scala, ore 19.00 – Fermarono i Cieli – Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo – Le canzoncine spirituali di Sant'Alfonso Maria de' Liguori

nella ricorrenza dell’VIII centenario della prima rappresentazione del presepio di Greccio

Ingresso libero

Lunedì 1° gennaio 2024 – Auditorium Oscar Niemeyer, ore 12.00 – Concerto di Capodanno

Orchestra Filarmonica G. Verdi di Salerno – Direttore Francesco Ivan Ciampa – Dmitry Korchak, tenore – Jessica Pratt, soprano Musiche di Strauss, Donizetti, Rossini, Bellini, Offenbach Posto unico € 20

Giovedì 4 gennaio – Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00 – Passione spettacolo musicale di e con Maurizio de Giovanni – Marco Zurzolo, sassofono – Carlo Fimiani, chitarra – Marco de Tilla, contrabbasso – Marianita Canfora, voce – Posto unico € 20

Venerdì 5 gennaio – Teatro di San Carlo di Napoli, ore 21.00 – Essenze Jazz – Eduardo De Crescenzo, voce e fisarmonica – Enzo Pietro Paoli, contrabbasso – Marcello Di Leonardo, batteria – Julian Oliver Mazzariello, pianoforte – Daniele Scannapieco, sassofoni – Susanna Krasznai, violoncello – in collaborazione con Università degli Studi di Napoli Parthenope

Ingresso per inviti

Sabato 6 gennaio – Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00 – Concerto dell'Epifania – Christmas Songs – Salerno Jazz Orchestra – Direttore Sandro Deidda – guest Walter Ricci Posto unico € 20

Domenica 7 gennaio – Auditorium Oscar Niemeyer, ore 18.00 – Natale nel mondo – I Cantori di Posillipo – Direttore Gaetano Raiola – Ingresso libero

Maggiori informazioni – Il Natale di Ravello

