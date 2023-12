Mercato Meraviglia: il mercatino del Design Indipendente alla Chiesa delle Scalze a Montesanto

Ph Facebook Mercato Meraviglia

Ritorna nella chiesa delle Scalze a Montesanto il grande Mercato del Design indipendente di Napoli con tante novità ed un fitto programma di eventi ad ingresso gratuito

Ritorna a Napoli, nella Chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Montesanto, il 15, 16 e 17 dicembre 2023 il Mercato Meraviglia un imperdibile appuntamento natalizio con l’artigianato ed il design indipendente che viene riproposto per la quattordicesima edizione in undici anni, sempre a ingresso gratuito.

Per questa edizione del Mercato Meraviglia saranno esposti oltre quaranta progetti di autoproduzione, attentamente selezionati tra le numerose proposte pervenute. Un evento ad ingresso gratuito che vuole valorizzare differenti forme di arte proponendo anche manifestazioni collaterali come musica dal vivo, spettacoli teatrali per grandi e bambini, laboratori, visite guidate e tanto altro.

Il Mercato Meraviglia di Montesanto

Il Mercato Meraviglia si distingue dagli altri eventi per l’attenta selezione di autoproduzioni di design, e quest’anno ci saranno in esposizione i progetti di: a-ba studio, Action Women APS, Addis_Linocut, Alberto Bottillo, Altralena, Anemone Illustrazioni, Antonio Lucio Correale, Atelier Camille Soudin, cARTa-pesta, Chiara Leo Ceramica, ciucci&pesci, Controlzeta Lab, DISTANZE: Le Illustrazioni di Vincenzo Amoroso, Fazia Jewellery, Federica Giulivo, Flora Sica Gioielli, Giovanni Colanieri Illustrator, Giuliana Sandulli Studio, Hyla ceramics, Impressioni su carta, inKnot Edizioni, Knomad macramè, Laru design artigianale, Le Terre di Rò, Little Freak, Mamamè, Matra Pii, MelaAnnurca storie di carta, Mic design, Neonclassico, Officina Sociale Avventura di Latta, Salvatore Liberti Illustration, Silvia D’Ambrosio Jewellery, Sinistri, Stefania De Rosa-Solidea, Storie Timide, The Circle Objects, Trallallà, Warmonia.lab,

Programma Mercato Meraviglia XIV – 2023

15 dicembre 2023

16:30 Visite Guidate a cura di Archintorno e Open House Napoli

16:30 Seguendo il flauto magico, passeggiata narrativa a cura di Storie a Manovella (partenza da piazza Bellini, evento su prenotazione, gratuito dai 3 anni in su)

18:00 Presentazione libro Fortunato, storia dell’ultimo tarallaro napoletano di Francesca Saturnino (Rogiosi editore)

19:00 Aperitivo con CuQu, cucina di quartiere

20:00 Nove piccoli sorsi di mare, Amada in concerto con la partecipazione della Scalzabanda

16 dicembre 2023

10:30 Colazione con CuQu, cucina di quartiere

10:30 Visite Guidate a cura di Archintorno e Open House Napoli

10:30 Pañuelos, workshop per adulti di stampa sperimentale su tessuto a cura di Ottoeffe (workshop a pagamento con prenotazione)

11:00 Guerre e conflitti:parole e immagini per spiegare i perchè dei bambini, a cura di Amnesty International (laboratorio dai 5 ai 7 anni, gratuito su prenotazione)

13:00 Pranza con CuQu, cucina di quartiere

16:30 Visite Guidate a cura di Archintorno e Open House Napoli

17:00 Alberi d’Artista letture e laboratorio a cura de il Mattoncino (laboratorio dai 4 anni in su, a pagamento con prenotazione)

19:00 Aperitivo con CuQu, cucina di quartiere

20:00 Duo voce e chitarra Vanderwert/Fabiani

17 dicembre 2023

10:30 Colazione con CuQu, cucina di quartiere

10:30 Visite Guidate a cura di Archintorno e Open House Napoli

11:00 Tagliando tra le pieghe, workshop per adulti/e creativo di “oggetti” pop up a cura di Matilde Lepore (workshop a pagamento, con prenotazione)

11:00 Guerre e conflitti:parole e immagini per spiegare i perché dei bambini, a cura di Amnesty International (laboratorio dai 5 ai 7 anni, gratuito, su prenotazione)

13:00 Pranza con CuQu, cucina di quartiere

15:00 Intarsi, Ensemble le Scalze voce e tamburi

16:30 Visite Guidate a cura di Archintorno e Open House Napoli

17:00 Cerca Lilou e disegna tante altre storie, laboratorio a cura di Giovanni Colaneri (laboratorio dai 4 anni in su, a pagamento con prenotazione, Special Price Meraviglia per chi acquista il libro Lilou, disponibile in loco)

19:00 Aperitivo con CuQu, cucina di quartiere

20:00 Jun.loo & Friends live ambient

Info e prenotazioni: Mercato Meraviglia a Montesanto info@mercatomeraviglia.com

