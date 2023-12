Tufo Greco Festival: arriva la Winter Edition della festa del buon vino Greco di Tufo

Nel centro storico di Tufo, nell’avellinese, la Winter Edition di un bel festival dedicato ad un grande vino campano: il Greco di Tufo

Si terrà nel caratteristico centro storico di Tufo nell’avellinese, sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 l’edizione invernale del Tufo Greco Festival il grande evento dedicato al buon vino Greco di Tufo. Ed anche in questa speciale Winter Edition non mancheranno enogastronomia d’eccellenza con degustazioni, approfondimenti, laboratori, visite in cantina e tanta buona musica.

Il Tufo Greco Festival è sempre un evento molto atteso che registra sempre tantissime presenze di appassionati del buon vino e del buon cibo irpino in particolare, del Greco di Tufo Dop e del caratteristico territorio.

Due giorni di festa a Tufo per il Tufo Greco Festival

Dal 16 al 17 dicembre 2023 questa Tufo Greco Festival Winter Edition, sarà sempre ad ingresso gratuito e si terrà nel centro storico di Tufo (AV), tra degustazioni, laboratori, e buona musica.

Tufo Greco Festival a Tufo (AV) Winter Edition 2023: il programma

Sabato 16 Dicembre 2023

Ore 16:00 Masterclass Greco di Tufo 2018 e 2022

Ore 17:00 Apertura stand gastronomici, cantine e punti vino

Ore 21:00 in piazza Umberto I – Musica con I Bottari di Macerata Campania in Piazza Umberto I

Domenica 17 Dicembre 2023

Ore 12:00 Apertura stand gastronomici, cantine e punti vino

Ore 13:00 in piazza Umberto I – R.D.S., Ripa, Di Giovinazzo, Strozziero in concerto

Tufo Greco Festival a Tufo (AV) 2023: Maggiori informazioni – Pro loco Tufo prolocotufo@gmail.com

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.