Turandot di Puccini Apre la Stagione 2023/2024 al Teatro di San Carlo: Un Tributo a Maria Callas

Immergiti nel cuore pulsante dell’arte lirica con “Turandot”, l’ultima perla musicale di Giacomo Puccini, presentata in una produzione straordinaria al Teatro di San Carlo di Napoli. Questa stagione 2023/2024 si apre sotto i riflettori di un evento che promette di essere indimenticabile, con la regia innovativa di Vasily Barkhatov e la direzione magistrale di Dan Ettinger. Lasciati incantare dalla voce sublime di Sondra Radvanovsky nel ruolo della principessa Turandot, accompagnata da un cast stellare che include Yusif Eyvazov e Rosa Feola. In questa serata speciale, non solo celebreremo il genio di Puccini, ma renderemo anche omaggio alla leggendaria Maria Callas nel centenario della sua nascita. Assicurati il tuo posto in questo viaggio emozionante attraverso la musica e la storia: i biglietti per “Turandot” sono ora disponibili online.