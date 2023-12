Il Grinch: l’uomo che rubò il Natale al Parco del Fusaro

Un evento imperdibile per bambini e famiglie nel Parco del lago Fusaro con una trasposizione de “Il Grinch”, il dispettoso personaggio che voleva rubare il Natale. Uno spettacolo natalizio per tutta la famiglia nella sala principale della storica Ostrichina

Sabato 16 Dicembre 2023, alle ore 11.30 e poi alle 12.30, nell’’ambito del Natale al Parco del Fusaro, Karma – Arte Cultura Teatro in collaborazione col Centro Ittico Campano propone uno spettacolo Natalizio per le famiglie e i più piccoli nella sala principale della storica Ostrichina.

Sulle sponde del lago Fusaro, KARMA metterà in scena una trasposizione de “Il Grinch”, il dispettoso personaggio che voleva rubare il Natale. Il piccolo uomo verde che vive fra la spazzatura farà ogni genere di dispetti ai bambini e alla piccola Cindy. Ma cosa si nasconde dietro tutta questa cattiveria?

Uno spettacolo Natalizio per le famiglie e per i più piccoli

Il regista Antonio Ruocco ci racconta che “E’ da sempre che sogno di fare qualcosa sul Natale, che fosse cinema o teatro. Saranno 50 minuti di risate e di voglia di riscoprire il significato del Natale. E la magia del Natale al parco del Fusaro”.

E anche Antonio Raia, che cura l’organizzazione, commenta: “Nel magnifico scenario naturale e architettonico, si aggiunge la magia delle luci di Natale. Normalmente teniamo spettacoli all’interno della Casina, ma oggi sfrutteremo l’Ostrichina come teatro, in maniera molto particolare. E’ uno spettacolo per le famiglie che vogliono far divertire i propri piccoli portandoli a Teatro nel periodo di Natale”.

Tanti bravi attori per un grande spettacolo natalizio

Il Grinch è interpretato da Ciro Pellegrino. Gli altri personaggi saranno Ciro Scherma, nei panni di Augustus Sindachi’, la piccola Cindy Lou sarà interpretata da Chiara Di Bernando, e poi ci sarà Marta May interpretata da Maria Claudia Pesapane ed anche il divertentissimo cane Max, interpretato da Diego Consiglio.

Il Grinch in scena al Parco del Fusaro, maggiori informazioni

Quando: Sabato 16 Dicembre 2023

Orari: alle ore 11.30 e poi alle 12.30

Dove: Parco del Fusaro, Sala dell’Ostrichina

Parco del Fusaro, Sala dell’Ostrichina Prezzo biglietto: contributo di partecipazione di: € 15.00 Per gli Adulti e € 10,00 Per I Bambini Dai 4 Ai 10 Anni. Con lo stesso biglietto si potrà accedere liberamente alla Casina Vanvitelliana .

Prenotazione obbligatoria: inviando un Whatsapp al 3427329719

i Contatti e informazioni: Maggiori informazioni : Karma – Arte Cultura Teatro

